Michelle Salas explota en contra de la serie de Luis Miguel por “sexualizar” su imagen

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, reaccionó a la serie biográfica de su padre y dijo que nunca autorizó para que se utilice su imagen y su nombre en dicha producción.

La modelo, quien es fruto de la fugaz relación entre el cantante y Stephanie Salas, publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde expresó que le pareció “irrespetuosa” la forma en que la producción sexualizó a una mujer de 19 años.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití, en ningún momento, el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta. Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido”, expresó Michelle.

Y continuó: “Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”.

Durante esta segunda entrega de bioserie, se profundizó en temas que conciernen a la vida amorosa de Michelle Salas durante su juventud y se retomó una de las polémicas más fuertes de la modelo, en la cual se destapó que tuvo una relación con el ex representante de su papá y mejor amigo, Alejandro Asensi.

Publica Infobae que, El escándalo explotó en 2008 cuando se publicaron fotografías y correos electrónicos privados de la pareja que evidenció un tórrido romance en el que incluso se especuló un embarazo que finalmente no se concretó.

El empresario español que en la serie se llama “Mauricio Ambrosi” fue el responsable del auge de la carrera del “Sol” por casi una década. En la vida real, Ascensi se incorporó como representante del cantante en 1995 y se separó de estas funciones en 2008, cuando se esparció el rumor de su relación con Michelle Salas.

Ella contaba con 19 años y él con 39, pero más allá de las diferencias de edades, el supuesto romance causó gran conmoción por la gran cercanía entre el productor musical y el intérprete de La incondicional.

El pasado domingo se estrenó el capítulo final de la segunda temporada de Luis Miguel: La serie, pero la historia de “El Sol de México” no termina ahí, pues Netflix ya anunció que tendrá una tercera temporada.