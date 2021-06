El actor Juan Soler se pasa al club de los que no creen en covid

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Uno más que entra al club de los incrédulos. Juan Soler no cree en la vacuna contra el covid. El actor argentino no se vacunará, entiende que todo es una mentira.

"Prefiero no hablar del tema, porque luego les voy a decir que no se vacunen, que es una m.. la vacuna, que una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse porque lo que están haciendo... entonces ¿para qué (seguir hablando del tema)?", comentó Soler en declaraciones al programa "Hoy" de Televisa-México.

Soler se une a artistas y celebridades como Miguel Bosé, Paty Navidad, María Conchita Alonso, Enrique Bunbury y Madonna que restan importancia al coronavirus, exponiendo teorías conspirativas sobre la pandemia.

Uno de los más polémicos ha sido Miguel Bosé, de 65 años, quien hace justo un año (en junio pasado) publicó una serie de tuits en los que afirmaba que se oponía "rotundamente" a "la implantación del 5G" a través de las vacunas contra la Covid-19.

Bosé cargó contra la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (GAVI) y destacó que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se había aliado con Bill Gates para "dominar" a la población.

Su colega y compatriota Enrique Bun­bury apoyó la teoría de Bosé sobre la supuesta intención de Bill Gates de tratar de controlar el mun­do.

“Lo cierto es que hay nor­mas que quieren imponer de forma global que no de­ben ser aceptadas contra los pueblos independientes”, aseguró Bunbury.

Posición de Madonna

Madonna se sumó en 2020 al entonces pre­sidente de Estados Unidos Do­nald Trump, y apoyó el uso de “hidroxicloroquina” co­mo cura y medida preventi­va contra la COVID-19, re­cibiendo las críticas de los usuarios por compartir in­formación falsa.

“La verdad nos hará li­bres. Pero algunas personas no quieren escuchar la ver­dad. Especialmente aque­llos en el poder que pre­fieren ganar dinero con la larga búsqueda de la vacu­na”, escribió la “Reina del pop”.

La prensa estadouniden­se resaltó que no era la pri­mera vez que Madonna crea polémica hablando so­bre el coronavirus. Ella in­dignó a muchos cuando va­loró que “lo maravilloso y terrible del coronavirus es que nos iguala a todos, a ri­cos y pobres”, mensaje que compartió junto a una foto suya en la bañera.

Desde Italia

A pesar de que Italia ha si­do uno de los países más golpeados por coronavirus el famoso tenor Andrea Bo­celli se atrevió a negar la gravedad del Covid.19 y atacar las medidas adopta­das por las autoridades ita­lianaas.

Bocelli, quien hizo su desafortunada declaración ante el Senado, dijo que no conocía a nadie que hubie­ra necesitado tratamiento intensivo. Por eso creía que no era peligroso. Días des­pués el tenor se disculpó por lo expuesto.

En México. La actriz Paty Navidad, la cantante Lorena Herre­ra y el actor Carlos Villa­gran, conocido por su famo­so personaje de “Quico” de la serie de “El Chavo del 8”, tampoco están en creer en el Co­vid-19.

Al igual que Miguel Bo­sé, Paty Navidad cree en la teoría conspirativa de la va­cuna. Según ella, todo se trata de un plan para controlar el mundo.

Esa posición de Navidad en­contró el respaldo de la can­tante Lorena Herrera. Am­bas recibieron comentarios despiadados de parte de sus seguidores.

“No uso bozal ni cubre­bocas. No obedezco a leyes ni a órdenes que violen mi dignidad humana y recor­ten mis derechos, liberta­des y garantías individua­les. Soy libre, consciente, responsable y respetuosa de los que sí lo usan”, afirmó Navidad.

Opinión de Quico

Carlos Villagrán “Quico” fue mucho más lejos al asegurar que el coronavirus no existe".

El actor aseguró que después de que la mayoría de las personas se han resguardado en sus casas, se colocaron antenas con señal 5G en diferentes sitios públicos que podrían en un futuro controlar a la población mundial.

“Después de encerrarnos, pues ellos empezaron a poner antenas para el 5G, que llevan miles de antenas colocadas en universidades, escuela, en todo, y en satélites a baja altura de más de 6 mil satélites. Entonces quieren hacer una red para el 2030 para controlar lo que se llama la población mundial”, mencionó el intérprete de Quico.