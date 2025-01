Keller Fornes, actor de "The Walking dead" y "Country rescue", muere a los 32 años

Keller Fornes, quien interpretó Griffin en la serie de televisión "Country Rescue" de Great American Family, murió a los 32 años en Upland, Texas.

Aunque el fallecimiento del actor se dio a conocer este martes, un obituario de Lacy Funeral Home revela que su deceso se produjo el pasado 19 de diciembre.

La cadena para la que Fornes trabajaba, Great American Media, expresó su pesar: "Era una persona especial y un actor, guionista y director tan talentoso como lo era también como cantante y músico. Su energía y entusiasmo empujó a todos aquellos que trabajaron con él".

Las honras funerales para Fornes se realizarán el próximo 11 de enero en la iglesia Cowboy del condado de Erath en Stephenville, Texas.

Keller Fornes nació el 22 de abril de 1992 en Lunbbock, Texas. Cuando era Niño estudió las Escrituras con el grupo juvenil de la Igmedia Metodista de Kerville y com Young Life Mentors.

Se graduó como intérprete y artista en la Universidad del Norte de Texas y luego se mudó a Atlanta para dedicarse a la actuación mientras trabajaba como camarero.

Otros créditos también incluyen películas independientes como "Anney in the city", "Beast beast" y "The secrets she keeps". También interpretó a un Tower Trooper en un episodio de 2022 de The Walking Dead de AMC.