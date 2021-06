Manny Cruz después de tanto llorar: "Ahora tengo más razones para dar gracias a Dios y mantener mi fe viva”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

Manny Cruz vivió en abril las dos semanas más difíciles de su existencia. Las vidas de su esposa Yeri Peguero y la de su pequeña hija, en el vientre de la madre, corrían grave peligro: un contagio del Covid-19 las llevó al borde de la muerte. Un mes después, con el milagro de tenerlas sanas y salvadas, y en medio del lanzamiento de su tercer disco, él suspira profundo y confiesa: “Nunca dudé de la grandeza de Dios”.

Aunque ver a su esposa e hija atravesando por una delicada situación le provocaba un llanto constante, confesó que nunca cuestionó a Dios por eso.

Su convicción cristiana ha sido firme, pero ha sido esa situación la que avivó fervientemente su creencia en Dios.

“Si yo era creyente antes, ahora tengo más razones para dar gracias y mantener mi fe viva”, expuso al conversar con LISTÍN DIARIO.

Hoy el artista da testimonio de su creencia al exponer la canción “Estoy completo”, primer tema a promocionar de su nuevo álbum “Love Dance Merengue’’.

Una canción escrita por León Yamil, y en la que Manny asegura se trata de una reverencia a Dios para dar gracias por el milagro de la salvación de su hija Montserrat y su esposa Yeri, por la familia que la completa su primogénito Mateo, su madre y sus hermanos, y por la carrera que desarrolla.

- ¿Cómo definirías esta etapa de tu vida?

Me siento completo, estoy completo, tengo al Señor más presente que nunca en mi vida, una familia hermosa, todos en salud y felices, a mi madre sana, a mi hermano ahora viviendo aquí en Santo Domingo, y recibiendo la bendición de Dios de conquistar corazones con mi música.

- ¿Cuáles fueron tus pensamientos en esos momentos difíciles, cuando tenías en peligro de muerte a tus seres queridos?

Por mi cabeza pasó de todo, no les puedo mentir, pero nunca dude de la grandeza de Dios y sabía que aunque no fuera a mi tiempo, a su tiempo, todo iba a ser un plan perfecto de Él.

- Repasando todo lo vivido unos meses atrás, y llegando al día de hoy con el lanzamiento de tu disco ¿Qué reflexión te deja este momento?

Sin temor a equivocarme, que Dios tiene planes increíbles con nosotros, pues he preparado este álbum desde mediados del 2019 y por una razón u otra siempre tenía que atrasarlo, y de una manera increíble Él organizó todo para que yo valorara aún más este proceso y le regaló un significado aún más fuerte a “Estoy completo”.

- ¿Cuál sería para ti la lección aprendida después de esa experiencia?

Saber esperar, tener paciencia, tal como lo dice su palabra en el Salmo 40:1 “Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor”.

- Luego de lo vivido, ¿eres una persona diferente?

¡Claro! Es indescriptible lo que espiritualmente crecí, lo mucho que cambió la paciencia en mí, y como aprendí a valorar aún más los pequeños detalles, donde el simple hecho de ver a Yeri caminar solita me hacía sentir el hombre más pleno y feliz de esta tierra.

- ¿Cuáles son las expectativas que deben tener tus seguidores con este nuevo disco, Love Dance Merengue?

Llevándome de mis propias expectativas, pues diría que muy altas jejeje.. Love Dance Merengue me llena de mucha ilusión y de mucha emoción. Es como ver materializar un sueño.

- ¿Qué nos trae este álbum, musicalmente hablando?

Es un reflejo de lo que siento que son los pilares de mi carrera, amor, baile y merengue, pero sobretodo mucha alegría para todos.

- ¿Por qué crees en el merengue, el cual no es el ritmo de moda, ni seguido por la gran mayoría de la juventud?

Pienso que uno debe apostar por lo que uno sienta en su corazón, no por lo que esté pasando en el momento. Creo que eso se refleja en el resultado final en lo que sea que te dediques. Para mí el merengue está en un buen momento, apuesto a él porque el dominicano definitivamente lo lleva en la sangre y mi meta es llevar la cultura y la bandera dominicana hasta la luna si Dios me lo permite.

Ficha técnica del disco

Nombre: “Love Dance Merengue”

Ritmos: Merengue, bachata y balada

Colaboraciones: Frank Ceara, León Yamil Suberví, Antonio Gónzalez, Sergio Echenique, Danny Yanes y su hermano Daniel Santacruz.

Arreglos: Antonio González, Edwin García y Richy Rojas.