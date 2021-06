Rosalba Hernández impugna las elecciones del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos

Pachico Tejada

Santo Domingo

La artista visual Rosalba Hernández, quien compitió a la cabeza de la Plancha número 1 en las elecciones del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, ha presentado un acta de impugnación tras denunciar irregularidades en el proceso.

La pintora expresó que junto a su candidato a vicepresidente, Elvín Díaz, encontró más de una decena de violaciones a estatutos durante la celebración de los comicios, que tuvieron lugar el pasado sábado 29 de mayo.

"No se sabe cuántos artistas hay, porque no hay secretaria desde hace un año, y el mismo día de las elecciones, el expresidente, Miguel Gómez, estaba entregando, de forma directa, carnets a personas que venían de los pueblos", explica Hernández, quien sostiene que no puede tener constancia de que esas gentes fueran realmente artistas del gremio.

Otro punto que objetan, es el hecho de que en esta ocasión, en lugar de dos, participarán cuatro planchas, y que la número tres haya dado su apoyo a la número cuatro en medio del proceso electoral y no antes. "Se habían asociado de manera soterrada, cuando eso debió de ser público", comenta el doctor Jottin Cury, quien junto al licenciado Luis Torres, representan legalmente a Hernández.

Entienden que no es correcto declarar ganador al artista José Sejo, porque están teniendo curso acciones legales. El acta de impugnación expresa, entre otras cosas, que "la comisión electoral (que preside Milán Suero) estuvo desempeñándose bajo la influencia de la actual directiva del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, situación que alteró las funciones".

Rosalba Hernández aboga porque el padrón del gremio se actualice y se ordene. "Reconocer las filiales y poder buscar recursos, porque si no estás legalizado no puedes hacer nada de eso, y el colegio no lo está", reclama.

Los otros integrantes de la Plancha 1 y que hoy impugna las elecciones, son Elvín Díaz (vicepresidente); Laura Ramos (secretaria general); Quisqueya Henriquez (secretaria de organización); Cristóbal Rodríguez (secretario de finanzas); Ruhaidy Lombert (secretario de actas); Walli Vidal (secretario de prensa); Orlando Menicucci (vocal); Yi-Yo Robles (vocal); Yuly Monción (suplente); Alejandro Asensio (suplente) y Baltazar Alí (suplente).