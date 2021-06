¡Acaramelados! Captan a Jennifer López y a Ben Affleck entrando a un hotel en Los Ángeles

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Jennifer López y Ben Affleck siguen dando de qué hablar. La pareja fue captada ayer lunes muy acaramelada entrando al restaurante de un hotel en Los Ángeles.

Desde que se reencontraron hace unas semanas los Bennifer pasan la mayor parte del tiempo y juntos y aunque han mantenido un hermetismo en todo lo relacionado asu relación, lo cierto es que tampoco tratan de ocultarse.

Tal es el caso de las ultimas fotos que obtuvieron los paparazzis cuando los famosos estaban abrazados mientras se dirigían al nuevo restaurante de Wolfgang Puck en el hotel Pendry en West Hollywood.

De acuerdo a Page Six, en un momento, la cantante de "On the Floor" incluso acarició con la cabeza el pecho de la estrella de "Argo".

Finalmente, se separaron el uno del otro, aunque no del todo, ya que optaron por tomarse de la mano cuando entraron al restaurante.

Los dos llegaron juntos en el auto de Affleck, aunque también parecía haber una tercera persona en el asiento trasero.

UN FUTURO JUNTOS

Una fuente cercana a la cantante, de 51 años, le dijo a People que ella pasó el fin de semana pasado en Los Ángeles por motivos de negocios, pero que también quería pasar tiempo con Affleck.

"Continuarán viajando de un lado a otro entre Los Ángeles y Miami", dije la fuente. "Están muy felices juntos".

Además, según los informes, JLo y el dos veces ganador del Oscar, de 48 años, están "lentamente comenzando a hablar sobre el futuro".

"Esta no es una relación casual. Se lo están tomando en serio y quieren que sea duradero", agrega la fuente”.

Asimismo, una fuente le dijo a la revista “In touch” que las estrellas planean vivir juntos porque están “locamente enamorados”.

El actor de “Argo” ha estado conviviendo los últimos días con la cantante de "I'm Real" en su mansión de Bel Air, Los Ángeles de 28 millones de dólares.

REENCUENTRO

Bennifer, como les apodaron hace casi dos décadas, pasaron tiempo juntos en Miami, luego de haber sido captados en su escapada a un lujoso resort en Montana, la expareja que se reencontró hace poco, fue fotografiada por los paparazzis muy sonriente.

Medios reportaron que ambos acudieron juntos al gimnasio y entre ejercicios compartieron un beso. Es tanto así que Ben tuvo un guiño con JLo al usar de nuevo el reloj que le regaló la artista y el que tiene un significado especial para los dos, pues el actor de “Batman” lo usó para el video de “Jenny from the block”, del cual fue el protagonista.

La estrella del pop y el director comenzaron a pasar más tiempo juntos después de que ella y su exprometido Alex Rodríguez confirmaron su separación el 15 de abril. "Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo", dijeron un comunicado.