Lunay quiere grabar con Juan Luis Guerra, Rochy RD, Onguito y La Perversa

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Lunay es joven, pero a su corta edad ha logrado mucho. En los pocos años que tiene en la industria musical ha cumplido algunos de sus sueños como grabar con los grandes del genero urbano como Daddy Yankee y Bad Bunny, pero aún le falta uno por cumplir y es hacer un tema con el multipremiado artista dominicano Juan Luis Guerra.

“Lo llevo diciendo hace mucho me gustaría hacer una colaboración con Juan Luis Guerra yo creo que la gente no se lo va a esperar y yo sé que podemos sorprender porque yo soy un niño son dos épocas distintas y diferentes generaciones, pero sé que también él es muy respetable en su cultura y desde pequeño siempre me ha gustado sus canciones”, reveló el cantante puertorriqueño.

En entrevista con LISTÍN DIARIO el joven artista dijo que todavía no ha ocurrido el acercamiento con el intérprete de “Kitipun”, pero tienen a muchas personas en común y “yo sé que cuando llegue el momento perfecto se va a dar y la gente se lo va a disfrutar”.

Con relación al debate que surgió hace unas semanas sobre que actualmente El Alfa es más influyente que Guerra, Lunay respeta la opinión de los demás, pero en su caso particular dijo que se debe respetar la trayectoria que tiene Juan Luis Guerra.

“Mi opinión es que obviamente hay mucha más trayectoria cuando hablamos de Juan Luis Guerra sin quitarle mérito a El Alfa, pero hay que respetarla”, dijo.

Urbanos dominicanos

Otros artistas dominicanos con los que el cantante de “Soltera” tiene muchas ganas de trabajar son: Rochy RD, Onguito, Kiko el Crazy, La Perversa y La Materialista.

El artista, de 21 años, es un admirador de la música dominicana y aunque ya grabó dembow con Mark B y Lirico en la Casa no descarta hacer un tema en este ritmo él solo.

“Yo la rompería en un dembow solo y me atrevería, no tengo miedo eso es que me pongan la pista y subir al estudio, pero de que me atrevo, me atrevo”, comentó Lunay.

Jefnier Osorio Moreno, nombre de pila del artista, acaba de lanzar su disco titulado ‘El Niño’, en el que ha contado con grandes colaboraciones como Annita, y para él ha significado su paso de adolescente a hombre.

“Yo empecé mi carrera siendo un niño y desde niño soñaba con todo esto que estoy realizando ahora mismo. Entonces para mí es más que una oportunidad presentarle el disco ´El Niño´ al mundo sabiendo que es una etapa bien especial para mí; y antes de que yo siga cumpliendo mis metas de qué siga creciendo les dejé este regalo a todos los fanáticos”, contó sobre este su segundo álbum de estudio.

La fama le llegó pronto y ha sabido disfrutarla por eso ahora su meta es abrirles camino a los nuevos exponentes que como él sueñan con triunfar en el mundo de la música.

Ha disfrutado mucho el proceso y aunque tiene más de lo que algún día soñó de niño sigue con el mismo entusiasmo del primer día y su mayor motivación es saber que puede servirle de inspiración a otros jóvenes.

Lunay cuenta que su inspiración desde el inicio de su carrera fue Daddy Yankee, considerado el jefe del movimiento urbano, y fue tanto lo que luchó para lograr su sueño que logró grabar con el artista.

“Recuerdo cuando me lo encontré y le dije: ´Yankee yo no voy a parar de trabajar hasta poder grabar contigo´ y Dios me dio la oportunidad unos años después de cantar con él en el Choliseo de Puerto Rico, una plaza bien importante para nosotros”, expresó.

Sobre el álbum

“El Niño” incluye colaboraciones con Chencho Corleone, Anitta, Bryant Myers, Zion, Chanell y Juliito. Este álbum es también el primero lanzado por “La Familia”, el sello discográfico independiente de los reconocidos productores Chris Jedi y Gaby Music.

Este disco es la continuación de su álbum debut “Épico”, que logró dos sencillos No.1 en el Latin Airplay, más de mil millones de visitas en YouTube y lo impulsó a obtener casi una docena de importantes premios como el Latin AMAs “New Artist Of The Year’.