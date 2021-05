Muere el cantante B.J. Thomas, vendedor de millones de discos y deja docenas de éxitos en varios géneros

Hillel Italie/AP

Arlington, Texas

B.J. Thomas, el cantante ganador del Grammy que disfrutó del éxito en las listas de música pop, country y gospel con éxitos como "I Just Can't Help Believing", "Raindrops Keep Fallin 'On My Head" y "Hooked on a Feeling", murió este sábado. Tenía 78 años.

Thomas, quien anunció en marzo que le habían diagnosticado cáncer de pulmón, murió por complicaciones de la enfermedad en su casa en Arlington, Texas, dijo su publicista Jeremy Westby en un comunicado.

Billy Joe Thomas, un nativo de Hugo, Oklahoma que creció en Houston, se abrió paso en 1966 con una versión de estilo gospel de "I'm So Lonesome I Could Cry" de Hank Williams y vendió millones de discos y tiene docenas de éxitos en todos los géneros.

Alcanzó el número uno entre los oyentes pop, adultos contemporáneos y country en 1976 con ″ (Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song".

El mismo año, su “Home Where I Belong” se convirtió en uno de los primeros álbumes de gospel en ser certificado platino por vender más de 1 millón de copias.

Su grabación característica fue "Raindrops Keep Fallin 'On My Head", un éxito pop número uno y ganadora del Oscar a la mejor canción original como parte de la banda sonora de una de las películas más importantes de 1969, el western irreverente "Butch Cassidy and the Sundance Kid ".

Thomas no fue la primera opción para interpretar la caprichosa balada compuesta por Burt Bacharach y Hal David; Ray Stevens rechazó a los compositores.

Sin embargo, su tenor cálido y conmovedor encajaba con el estado de ánimo relajado de la canción, inmortalizado en la película durante la escena en la que Butch (Paul Newman) muestra su nueva bicicleta a Etta Place (Katharine Ross), la novia de Sundance Kid (Robert Redford).

Desde entonces, "Gotas de lluvia" se ha escuchado en todas partes, desde "Los Simpson" hasta "Forrest Gump" y fue votada en el Salón de la Fama de los Grammy en 2013. Pero, al principio, no todos estaban satisfechos.

Thomas se estaba recuperando de una laringitis mientras grababa la versión de la banda sonora y su voz es más áspera que la de la pista lanzada por sí sola. Mientras tanto, Redford dudaba que la canción siquiera perteneciera a "Butch Cassidy".

“Cuando se estrenó la película, fui muy crítico: ¿cómo encajaba la canción con la película? No llovió ”, dijo Redford a USA Today en 2019.“ En ese momento, parecía una idea tonta. Qué equivocado estaba ".

Thomas diría más tarde que el fenómeno de las "gotas de lluvia" exacerbó una adicción a las pastillas y el alcohol que se remonta a su adolescencia, cuando un productor de discos en Houston le sugirió que tomara anfetaminas para mantener su energía. Estaba de gira y grabando constantemente y tomando docenas de pastillas al día. Para 1976, mientras (Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song ”alcanzaba el número uno, se sentía como si fuera el" número 1.000".

"Estaba en el fondo con mis adicciones y mis problemas", dijo en 2020 en "The Debby Campbell Goodtime Show". Citó un "despertar espiritual", que compartió con su esposa, Gloria Richardson, al ayudarlo a limpiarse.

Thomas tuvo pocos éxitos del pop después de mediados de la década de 1970, pero continuó obteniendo puntajes en las listas de música country con canciones número uno como "Whatever Happened to Old-Fashioned Love" y "New Looks from an Old Lover".

A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, también fue un cantante de gospel y de inspiración de primer nivel, y ganó dos premios Dove y cinco Grammys, incluido un Grammy en 1979 a la mejor interpretación de gospel por "The Lord's Prayer".

Los fanáticos de la comedia de situación de la década de 1980 "Growing Pains" lo escucharon como el cantante del tema principal del programa.

+ En el cine

También actuó en un puñado de películas, incluidas "Jory" y "Jake's Corner" y estuvo de gira con frecuencia. Las grabaciones recientes incluyen "Living Room Music", con cameos de Lyle Lovett, Vince Gill y Richard Marx. Tenía planeado grabar en 2020 en Muscle Shoals, Alabama, pero las sesiones se retrasaron debido a la pandemia.

Thomas se casó con Richardson en 1968 y tuvo tres hijas: Paige, Nora y Erin. Él y su esposa trabajaron en las memorias de 1982 "In Tune: Finding How Good Life Can Be".

Su libro “Home Where I Belong” salió a la luz en 1978 y fue coautor de Jerry B. Jenkins, más tarde famoso por las novelas religiosas “Left Behind”, que se vendieron millones, escritas con Tim LaHaye.

Además de la música, Thomas amaba el béisbol cuando era niño y comenzó a llamarse a sí mismo B.J. porque muchos compañeros de equipo de las ligas menores también se llamaban Billy Joe.

En su adolescencia, cantaba en la iglesia y se había unido a una banda de rock local, The Triumphs, con quien se quedaría hasta los 20 años.

Disfrutaba de Ernest Tubbs, Hank Williams y otros artistas de country que le gustaban a sus padres, pero por su cuenta se inspiró en los cantantes de soul y rhythm and blues que escuchó en la radio o vio en el escenario, en particular Jackie Wilson, cuya exitosa balada "To Be Amado ”, Thomas lo cubrió más tarde y lo adoptó como una especie de guía para su vida.

“Me criaron en una situación bastante disfuncional y pasé por años de intenso alcoholismo y adicción a las drogas, por lo que la canción siempre fue una piedra de toque para mí. Cuando te abres a las drogas y al alcohol a una edad tan temprana, se convierte en algo con lo que tienes que lidiar el resto de tu vida ”, le dijo al Huffington Post en 2014.

“Qué bloqueos de carreteras, angustia y momentos de fracaso me han causado estas adicciones. Pero tenía ese pequeño relámpago de esa canción. Esa es la esencia de todo. Amar y ser amado. Y eso lleva toda una vida lograrlo. Siempre ha sido una parte importante de mis emociones".