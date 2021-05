Kimberly Jiménez sorprende al mostrar su cuerpo tonificado en un desnudo artístico

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Que no quepan dudas de la belleza dominicana que representa Kimberly Jiménez, quien se mostró en un desnudo artístico para sus seguidores

La imagen fue posteada en su Instagram con un mensaje en inglés: Your greatest potential lies just outside of your comfort zone. Keep it going!, que traducido al español sería (de manera libre): "Tu mayor potencial se encuentra justo fuera de tu zona de confort. Sigue adelante".

De inmediato, los "me gusta fueron subiendo y en la tarde del miércoles sumaban más de 52 mil, además de más de 1,600 comentarios.

A la belleza dominicana se le ve en una pamela y unas tights en tono anaranjado, con el brazo izquierdo cubriéndose los senos sin sostén.

"Primer trabajo de Kimberly Jiménez para People en Español", posteó Magali Febles, representante de Miss República Dominicana.

Jiménez, quien quedó como cuarta finalista en el Miss Universo, recibió miles de comentarios positivos sobre la imagen del fotógrafo puertorriqueño Rick Acevedo y que fue tomada tres semanas atrás en Puerto Rico.

Miss República Dominicana Universo. Qué mejor embajadora de la belleza de la mujer y una de las cinco mujeres más bellas del mundo", se lee en el mesaje de Febles, dirigido al ministro de Turismo, David Collado.

Luego agregó: "La queremos para ser la imagen de la belleza tropical de nuestro país".