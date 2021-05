Demi Lovato se declara de género no binario

AP

Nueva York

La cantante Demi Lovato reveló el miércoles que se identifican como no binarios y están cambiando sus pronombres, y les dijo a los fanáticos que la decisión se tomó después de un "trabajo de autorreflexión".

"Hoy es un día que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario", anunció Lovato en Twitter y en un video adjunto, agregando que lo harán " oficialmente cambiar mis pronombres a ellos / ellos en el futuro ".

Lovato dijo que eligieron pronombres de género neutro porque "esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género". Agregaron: "Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos".

El cantante detrás de éxitos como "Sorry Not Sorry", "Heart Attack" y "Stone Cold" compartió recientemente sus luchas personales con la salud mental y la adicción en un documental de YouTube, que siguió su viaje antes y después de una sobredosis casi fatal en 2018 .

¿Qué es el género no binario?

Según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, las personas del género no binario, también conocido como genderqueer, agénero o bigénero, son aquellas que no se identifican ni con hombres o mujeres, sino que más bien cumplen con características tanto del género masculino y femenino.

Las personas se identifican como transgénero cuando su identidad, expresión y roles de género no se alinea con lo que se ha asociado culturalmente con su sexo asignado al nacer.

“Necesitamos entender que cuando hablamos de cómo las personas experimentan su género, es el género que ellas dicen que es”, dijo a CNN en junio Amit Paley, presidente ejecutivo y director de The Trevor Project, una organización de intervención en crisis y prevención del suicidio para jóvenes LGBTIQ.