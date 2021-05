Estrenos: "Spiral: del Libro de Saw", es hora de que la serie descanse

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo. RD

El oficial Zeke Banks (Chris Rock) es un detective de homicidios del departamento de policía de Filadelfia con una mala fama dentro en el cuerpo, por delatar a uno de sus compañeros durante un arresto no autorizado, aunque se salvó por ser el hijo del jefe de policía, Marcus Banks (Samuel L. Jackson). Sin embargo, su reputación de chivato aún sigue ahí.

Después de que un compañero detective aparece muerto tras haber sido víctima de una trampa parecida a la de Jigsaw, Zeke y su compañero, William Schenk (Max Minghella), se dan cuenta de que un nuevo asesino imitador está empezando a hacer estragos y el departamento de policía es el objetivo.

Zeke debe encontrar la manera de superar su manchada reputación y salvar las vidas de los que le rodean.

La serie "Saw" es a menudo despreciada por marcar el comienzo del subgénero llamado "porno de tortura", pero esta maledicencia es infundada.

Su gran popularidad no sólo contribuyó a que una nueva generación se interesara por el terror, como en los slashers de los años ochenta, sino que el argumento de la franquicia es extraordinariamente complejo, sobre todo si se tiene en cuenta que se produjeron anualmente desde 2004 hasta 2010.

No puedes sentarte a ver una secuela de Saw al azar si no has invertido en sus predecesoras; cada entrada reinventa inteligentemente lo que vino antes en un intento de superación

Si Spiral te suena a Saw IX con un reparto renovado, estás en lo cierto.

A pesar del mayor presupuesto y del aspecto más brillante de toda la saga, "Spiral" no es más que otra película de Saw al fin y al cabo, y no es particularmente buena.

Gran parte del marketing de la película se ha centrado en la naturaleza novedosa de la misma y en cómo ésta lleva la serie Saw en una nueva dirección, cuando en realidad no hace nada de eso.

Y quizás su peor pecado es que entre todos los terribles diálogos y la enfermiza gradación de colores, no hay ni una sola trampa en esta película que sea remotamente interesante como todo lo que vino antes.

Sin embargo, lo que más me impactó de "Espiral" fue la actuación de Chris Rock, que está realmente en otro nivel de desacierto.

Rock se adhiere a la escuela de teatro que dice simplemente que cuando las cosas se ponen serias, solo tienes que entrecerrar mucho los ojos; cuanto más seria es la cosa, más intenso es tu entrecejo.

Pero entre que Rock parece olvidarse de sus gafas de sol en cada escena dramática, hay simplemente una naturaleza de madera en todo su ser que hace que parezca que se siente incómodo de estar allí.

Jackson está mucho mejor en la película, aunque todo parece sencillo con respecto a su personaje y la sustancia con la que consigue trabajar. Sobre todo, porque realmente no hay sustancia aquí, o al menos nada interesante que explorar.

Sin experiencia previa en el género de terror, el estimado veterano de "Saturday Night Live" es un improbable salvador para resucitar Saw, pero cuando Rock expresó su interés, Lionsgate escuchó. El resultado es "Spiral: From the Book of Saw".

+ Del equipo

Mientras Rock y otras caras nuevas daban nueva vida a la película, se reclutó a varios antiguos alumnos para que volvieran a ponerse detrás de la cámara.

En particular, Darren Lynn Bousman (Saw II, Saw III, Saw IV) vuelve a la silla de director, Josh Stolberg y Pete Goldfinger (Jigsaw, Piranha 3D) escriben el guión y los productores originales, Mark Burg y Oren Koules dirigen el proyecto.

La típica película de Saw está estructurada con dos componentes entrelazados: un grupo de víctimas atrapadas juntas que intentan sobrevivir a los juegos de Jigsaw, y las autoridades en una carrera contrarreloj para salvarlas y capturar al asesino.

"Spiral" evita la fórmula al renunciar a la historia B, ya que los propios policías son el objetivo, al centrarse en gran medida en la investigación procedimental -que une a un veterano con un novato- evoca a Seven tanto como a Saw.

Es una película de Saw, así que no me importa que esté relativamente vacía en el frente narrativo, porque no estoy allí para un drama policial emocionante, o una historia sobre un padre y un hijo distanciados, pero "Spiral" se basa en muchos de estos tropos narrativos y luego los abandona por completo en el increíblemente abrupto final de la película.

Tanto si se trata de indagar en la vida personal de Zeke, como si se trata de formar una declaración remotamente cohesiva, por no decir que invite a la reflexión, sobre la violencia policial en Estados Unidos, simplemente nos hace perder el tiempo y se come la duración, afortunadamente corta, de la película con forraje y no nos deja con mucho más cuando llega el momento de tirar la toalla.

Hablando de ese dicho "tirar hacia abajo", el pecado capital de Spiral viene simplemente del hecho de que las trampas que se muestran aquí no son particularmente interesantes o creativas.

En las últimas películas, la serie Saw se desvió del camino con la ridiculez de sus trampas, pero había un encanto retorcido en esas, casi cómicamente enrevesadas.

Aquí hay una simplificación de las trampas, y después de 17 años de estas, la simplicidad ya no es suficiente.

Tal vez si la película, entre estos momentos menos que estelares, fuera remotamente competente, se podría pasar por alto, pero cuando ambos elementos fallan tan espectacularmente, realmente no hay excusa.

Estoy realmente perplejo por el enfoque que se ha dado a "Spiral". Querían hacer algo original, así que consiguieron un nuevo y llamativo reparto, pero mantuvieron a los guionistas de Jigsaw, al director de Saw II-IV y a los productores de todas las películas anteriores.

Estoy confundido sobre cómo una cara reconocible en el centro de la película justifica de alguna manera algo novedoso cuando todo lo demás es tan completamente familiar.

No hay vida en esto, no hay alma en el centro, y no hay nada para ampliar o redimir la cansada serie.

Se siente como un fan-fiction de Saw escrito en 2006 que cobra vida, y ahí es exactamente donde tiene que quedarse. Es hora de que la serie Saw descanse.