Belinda y Cristian Nodal viven un amor a la mexicana

Santo Domingo, RD

Los cantantes Belinda y Christian Nodal llevan a la realidad su canción más romántica y pasional. Ambos viven un amor a la mexicana y él lo acaba de confesar: no puede vivir sin ella.

Luego de unos días alejados por compromisos de trabajo, la pareja se reencontró y compartieron momentos íntimos en la cama incluso con sus seguidores en redes sociales, con la aprobación de muchos y el rechazo de otros tantos.

Nodal, de 22 años, confesó hace unos días que le costaba acostumbrarse a vivir sin Belinda, de 28 años.

“Eres mi hogar, te amo, te extrañé como loco”, escribió Nodal en la historia que compartió en redes, en la se ve muy abrazado con ella, con poca ropa mientras Belinda duerme.

Tras compartir una edición de “La Voz México”, ellos iniciaron su romance en agosto de 2020 y desde entonces se han convertido en la pareja más mediática de México.

El intérprete de canciones como "De los besos que te di" y "Adiós amor" expresó esta semana sus problemas para dormir ante la ausencia de su Dulcinea, quien se encontraba en España trabajando en la producción de Netflix "Bienvenidos al Edén".

“De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabrón”, escribió hace unos días en su cuenta de Twitter.

Luego agregó: “Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano”, concluyó el artista, quien recibió diferentes consejos de sus fanáticos, que fueron desde un té hasta la oración.

La demostración de amor echa al piso los comentarios iniciales de que era una estrategia de los artistas para publicitar sus producciones musicales y sus respectivas carreras.

Sin embargo, la permanencia de su tórrido romance ha callado bocas, aunque falta un punto clave: la entrega del anillo de compromiso previo a llegar al matrimonio del que ya han insinuado.

+ Juegos entre ellos

No obstante, en ocasiones también suelen jugarse bromas pesadas y molestarse entre ellos.

A principios de mayo pasado, el cantante le hizo pasar un mal rato a su novia, luego de que le diera una nalgada mientras ella se encontraba en una sesión de grabación.

De inmediato la cantante se volteó con una expresión de molestia y lo señaló con el dedo únicamente moviendo los labios. En la descripción del video a blanco y negro el cantante escribió “Langonaaaa”, acompañado de un emoji que una cara salibando.

La molestia de Belinda duró poco pues minutos después del incidente, el intérprete de Botella tras botella compartió con sus casi 7 millones de seguidores otra historia en la que ambos estaban jugando con un filtro y escribió: “Todo bien por aqui”.

Antes, en marzo pasado, él le había jugado otra broma pesada, haciéndola enojar mientras ella intentaba tomar una fotografía.