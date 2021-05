La reina Charlotte de "Bridgerton" tendrá su propia serie en Netflix

EFE

Londres

Netflix producirá una serie derivada de "Bridgerton" que se centrará en el personaje de la reina Charlotte.

La compañía confirmó este viernes el proyecto, que se filmará a la vez que las temporadas tres y cuatro del formato original que tiene el registro de la ficción de Netflix más vista de la historia, según datos de la plataforma.

"Shonda y su equipo están construyendo el universo de 'Bridgerton' para seguir ofreciendo a sus seguidores la misma calidad y el estilo que adoran", aseguró la compañía en un comunicado.

La serie se estrenó en las últimas navidades y fue vista por 82 millones de cuentas en sus primeros 28 días, el mejor estreno de la plataforma.

Aunque, en el caso de los datos de audiencia de Netflix es recomendable andar con pies de plomo, ya que el método que usa para definir un visionado resulta muy controvertido: basta con que un usuario vea un contenido concreto durante dos minutos para que se contabilice.

Pero en cualquier caso, y por muy dudoso que sea la manera de Netflix a la hora de presentar sus éxitos (de sus fracasos no hay noticia), "Bridgerton" se ha situado por encima de otros fenómenos del servicio de "streaming" como "The Witcher", "Lupin", "The Queen's Gambit" o incluso "Stranger Things".

Creada por Chris van Dusen, "Bridgerton" narra las peripecias de ocho hermanos de una poderosa familia, que intentan encontrar el amor y su propia identidad en la alta sociedad del Londres del siglo XIX.

Con la segunda temporada en producción, Netflix confirmó que la serie romántica de época producida por Shonda Rhimes ("Anatomía de Grey") tendrá tercera y cuarta temporada, además de la serie derivada.