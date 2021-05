La canción latina de más valor económico no es de Bad Bunny, es de Natti Natasha

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Aunque Bad Bunny es la explosión musical latina de los últimos tiempos, la canción de más valor monetario de América Latina no la tiene él, está en las voces de la dominicana Natti Natasha y el puertorriqueño Ozuna.

"Criminal" tiene un valor de 3 millones de dólares en el mercado, según la casa financiera S Money de Australia, que usó datos de la plataforma Kworb sobre las ganancias y recaudaciones que obtiene Spotify y los artistas con las canciones más escuchadas en cada país para estimar cuáles son los temas con mayor valor en dólares.

"Criminal" es una canción perteneciente al álbum "La Súper Fórmula" de Pina Records.

El tema fue lanzado el 25 de julio de 2017 y el video el 18 de agosto de 2017, según registros de Wikipedia.

Fue la primera canción en la que Ozuna participa que logra entrar al Billboard Hot 100.

El reguetón impulsó que Natti Natasha fuera la mujer más buscada de internet en 2017.

El tema fue compuesto por Natalia Gutiérrez Batista (Natti Natasha), Juan Carlos Ozuna y Jesús Manuel Nieves Cortez.

El vídeo musical de "Criminal" fue filmado en una prisión abandonada y se trata del amor que se tienen Natti Natasha y Ozuna, pero creen que ese amor es ilegal y un delito.

El vídeo registra más de 2 mil 200 millones de reproducciones en Youtube.

A nivel mundial, la real ganadora, según la casa financiera S Money de Australia, es "Shape of You", en voz del inglés Ed Sheeran, valorada en más de 13 millones de dólares, de acuerdo al reporte visto por Listín Diario.

En México, "El Sol" Luis Miguel en la investigación, denominada The Most Valuable Song from Every Country ("La canción más valiosa de todos los países"), destacó un tema de Luis Miguel: “Ahora te puedes marchar”, que cuenta con 278 millones 435 mil 662 reproducciones en Spotify, y su ganancia estimada es de un millón 364 mil 335 dólares, hasta febrero de este año.