Históricas divisiones de elencos y populares programas de radio y TV

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

La entrada al mercado de nuevas empresas radiofónicas o televisivas, con jugosas ofertas, así como las fricciones o malos entendidos entre colegas son algunos de los motivos por los que programas radiales y televisivos han experimentado “sunamis o terremotos”, dando paso a nuevas ofertas.

La historia de la radio y la televisión dominicana tiene varias divisiones. En algunos casos los cambios han resultado beneficiosos para quienes deciden separarse. Otros no tanto.

En algunas de estas historias las relaciones que suelen darse entre los actores de los espacios terminan laceradas, como acaba de suceder con Ariel Santana, que a su salida del programa radial “El Mañanero” ha suscitado una controversia con sus ex compañeros del espacio, Bolívar Valera, Elvis de Jesús “El Nagüero” y Manolo Ozuna.

Por lo expresado por Valera y “El Nagüero”, la relación del grupo con Ariel Santana quedó rota.

Bolívar Valera "El Boli" decidió hacerle frente a su excompañero en "El Mañanero", Ariel Santana, luego de sus declaraciones en las que señalaba a Manolo Ozuna como causante de su salida del espacio radial.

"De solidaridad no puedes estar diciendo mentiras, de que Manolo te maltrataba, estás diciendo mentiras; que hubo pocas oportunidades, estás diciendo mentiras y a los periodistas que te escriben le estás diciendo mentiras, y tú lo sabes", afirmó "El Boli" en su programa, que se transmite por La Bakana FM.

En una entrevista en el canal de Youtube "El Tío Phillip", Ariel Santana dijo que se fue del programa radial "por ciertas fricciones que hubo ahí, cosas que él hizo, que no me gustaron, que yo entiendo que entre compañeros no debieron ser".

Las declaraciones provocaron que el pasado lunes El Naguero y "El Boli" explicaran sus verdades, en las que afirman que su salida se debió a faltas de responsabilidad en sus compromisos con el programa, sobre todo las tardanzas.

Mientras, Santana fue contratado por la plataforma Alofoke Music Group como parte del elenco del programa “Esto no es radio”, que inició el pasado lunes 26 de abril 2021 de 7:00 de la mañana por la 99.3 FM.

"Esto no es radio show" también cuenta con la participación de Gabriela Desangles, Ramón Tolentino, Pedro Manuel Casals hijo y Santiago Matías padre.

+ Jochy Santos

Este hecho desempolva la historia que protagonizaron Jochy Santos y Luisín Jiménez en el desaparecido espacio “Botando el Golpe”, cuando finalizando la década de los 90 Jochy Santos abandona la estación Rumba 98.5 FM, atendiendo a una oferta del desaparecido banco Baninter para que forme tienda aparte por Zol 106.5 FM (como sucedió).

La fricción que se dio entre el elenco que componía Luisín Jiménez, Raymundo Ortiz, Irving Alberti y Jochy Santos tuvo un impacto en los oyentes que lo habían convertido en el “toque de queda” de las tardes.

Para la época, Baninter tenía una agresiva inversión en los medios de comunicación, a la que llamaron la danza de los millones, y Jochy Santos bailó a todo dar.

Es así como inicia de nuevo con su programa “El mismo golpe con Jochy”. Mientras, Luisín y un equipo continuaron con el espacio por unos años por Rumba FM, pero la relación de amistad entre ellos no se recompuso nunca.

También de “El mismo golpe” figuras que nacieron y echaron raíces en este espacio terminaron saliendo y asumiendo sus propios proyectos, como el actor y comentarista Aquiles Correa, que el año pasado y luego de casi 20 años, decidió fortalecer la propuesta diaria “De su cuenta radio show”, que conduce junto a Gerald Ogando por la emisora Power 103 (iniciaron en La Rocka 91.7 FM).

De “El mismo golpe” Gerald Ogando había salido en el 2016, y la farándula comentó que no lo hizo en buenos términos.

+ “Guerra de las papeletas”

Uno de los más recordados cambios en la televisión dominicana se dio con la denominada “guerra de las papeletas”, que auspició el banco Universal, que contrató la mayoría de los talentos de "El Show del Mediodía" a mediados de los años 80 para conformar el programa “Sabroshow”, como consta en los archivos de Listín Diario.

"El show del mediodía" era el programa más popular de la televisión dominicana en esos años (principio de los 80).

Las agrupaciones, el elenco de presentadores y de comedias era la tendencia de esos tiempos entre el público dominicano.

La competencia directa era "Fiesta", de Teleantillas, que en esos momentos presionaba con un fuerte acercamiento a los rating y una incidencia notable.

Con la adquisición del canal 7 (entonces Rahintel) por parte del Grupo Financiero Universal, presidido por Leonel Almonte, la historia estaba por cambiar.

Ya para el 1985 Rahintel estaba en capacidad de albergar programas de gran envergadura y Almonte inició la "guerra de las papeletas", que tenía como principal objetivo los talentos de "El show del mediodía".

Esta guerra campal entre canales y talentos generó enemistades históricas con los ya fenecidos Freddy Beras Goico, Milton Peláez, que desde Color Visión (el primero) y Rahintel (el segundo) se atrincheraron.

Entre los talentos que se fueron a Rahintel estaban Roberto Salcedo, Cuquín Victoria, Julie Carlo, Felipe Polanco y otros.

Incluso, la "guerra de las papeletas" de Rahintel se llevó en 1985 a talentos de otros canales. Carlos Alfredo Fatule, por ejemplo, estaba en "Fiesta", de Teleantillas.

A finales de los 80 Universal se derrumbó como emporio financiero y algunos de los que se fueron de Color Visión regresaron, reintegrándose al "Show del mediodía".

Fue en ese entonces que Freddy Beras Goico se dedicó a su programa dominical "El gordo de la semana" y su espacio diario "Punto final", en horas de la noche, por el mismo canal 9.

Cuquín Victoria montó tienda aparte y creó los sábados "Con Cuquín", que permanecería en el aire hasta 1992.

También Raymond Pozo y Miguel Céspedes han vivido en dos oportunidades la experiencia de abandonar su canal matriz, Telemicro.

En 2004 emigraron a Telesistema, para en el 2006 regresar a Telemicro, pero en 2017 volvieron a abandonar el canal 5 para continuar con su programa de humor en Color Visión.

+ “Gobierno de la mañana”

Otro rompimiento histórico, que marcó a sus oyentes, fue el sucedido en “El gobierno de la mañana”, el espacio radial estelar de La Z-101 FM.

Los comunicadores Julio Martínez Pozo, Euri Cabral, José La Luz, Víctor Gómez Casanova y Melton Pineda informaron en 2012 que su salida del programa “El Gobierno de la Mañana” se debía a que fueron censurados en el tratamiento de algunos temas, irrespetados como profesionales y porque allí se había perdido la pluralidad.

Los comunicadores señalaron que su decisión era irreversible. El equipo de veteranos entonces pasó a crear el espacio “El Sol de la mañana” por Zol 106.5, donde se encuentran.

Binomio. Freddy Beras Gocio también experimentó cambio de canal cuando a principios de este siglo llega Supercanal con “El Gordo de la Semana”. Luego va a Telecentro con Milagros Germán. Más tarde regresa a Color Visión, mientras “La Diva” iniciaba su propia propuesta: “Chévere Nights”, por el canal 11, que salió del aire en el presente año.

Germán se inició en la televisión junto a la presentadora Mariasela Álvarez en el año 1991, en el programa "Con los ojos abiertos" y que estuvo en el aire durante 4 años.

Más tarde Germán inició un proyecto televisivo propio, "Con Milagros Germán" y posteriormente "Tarde en la Noche con Milagros", a través de Telecentro.

Mientras, en 1996 Mariasela salió al aire con el programa "Esta Noche Mariasela", un programa de variedades semanal de dos horas de duración.

Desde esa época, las dos reinas de belleza se distanciaron hasta que la noche del 22 de febrero de 2017 esas fricciones fueron destendidas entre risas, confesiones, sinceridades y promesas.

La reamistad venía cociéndose desde semanas antes y la eterna rivalidad mermó para dar paso quizás a una nueva relación armoniosa entre ellas.

Esa vez, en 2017, tanto Germán como Álvarez acudieron sus espacios televisivos (por Color Visión y Telesistema, respectivamente) con la finalidad de narrar, además, de sus inicios en la televisión cómo se dio la unión entre ellas para la marca de vehículos Lexus.