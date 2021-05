"El Boli" y "El Naguero" enfrentan a Ariel Santana: "Estás diciendo mentiras"

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Bolívar Valera "El Boli" decidió hacerle frente a su excompañero en "El Mañanero", Ariel Santana, luego de sus declaraciones en las que señalaba a Manolo Ozuna como causante de su salida del espacio radial.

"De solidaridad no puedes estar diciendo mentiras, de que Manolo te maltrataba, estás diciendo mentiras; que hubo pocas oportunidades, estás diciendo mentiras y a los periodistas que te escriben le estás diciendo mentiras, y tú lo sabes", afirmó "El Boli" en su programa, que se transmite por La Bakana FM.

En una entrevista en el canal de Youtube "El Tío Phillip", Ariel Santana dijo que se fue del programa radial "por ciertas fricciones que hubo ahí, cosas que él hizo, que no me gustaron, que yo entiendo que entre compañeros no debieron ser".

Las declaraciones provocaron que este lunes El Naguero y "El Boli" explicaran sus verdades, en las que afirman que su salida se debió a faltas de responsabilidad en sus compromisos con el programa, sobre todo las tardanzas.

El Boli" llamó a Santana a que suene por su trabajo: "Tú tienes que sonar Ariel por tu trabajo. Todos estos títulos que tú estás viendo ponen al Manolo, al Naguero, hasta mi foto, porque tu trabajo no le importa. Lo que le importa es hacernos daño a nosotros y no lo van a lograr".

"El Boli" le recordó asuntos personales. "De cosas que se hicieron en este programa para bloquear comentarios hacia ti, de cosas personales hacia ti, bloqueamos comentarios, palabras, para no hacerte daño, para no hacerle daño a tu familia".

Puso por ejemplo que "cuando lo de Paraguay bloqueamos todo para no hacerte daño a ti", porque "de solidaridad no hables, deja de decir mentiras".

Luego agregó: "Sal a vender tu proyecto, habla de tu proyecto, llénalo de anuncios, tira pa lante mi hijo y deja de hacerle daño a Manolo. Eso es mentira".

"El Boli" señaló que Vicent Carmona (El Dotol Nastra) tiene dos años con el segmento por Youtube "Cara a cara" y "nunca te había invitado, ¿por qué? porque los primeros que hablaban de que tu humor no gustaba eran esos que te están invitando ahora".

También indicó que Ariel "fue impuesto" y señaló al productor del programa "El ritmo de la mañana" (de Ritmo 96 FM): "A ti se te olvidó quién fue que te recomendó, Alberto Vargas, quien me dijo: te tengo un muchacho...".

Además, el productor de "El Mañanero" sostuvo que las declaraciones de Ariel Santana responden a "una campaña orquestada por tu jefe, una campaña que hizo para que Manolo sea sacado del Mañanero porque dijo cosas que no le gustaron".

"El jefe" al que se refiere es Santiago Matías (Alofoke), quien integró a Ariel Santana al programa "Esto no es radio", junto a Gabi Desangles, Hony Estrella, Ramón Tolentino y Pedro Manuel Casals, a través de la frecuencia 99.3 FM.

El pasado mes de enero el humorista y guionista Ariel Santana anunció su salida de “El Mañanero” (La Bakana 105.7. FM).

En las razones que dio en ese entonces dijo que salió del espacio radial, que se transmite de 7:00 a 9:00 de la mañana, “para dedicarle más tiempo a su familia” y que no iba a hacer radio por los próximos cinco o seis años.