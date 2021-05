Actriz de “Juego de Tronos”, Esmé Bianco demanda a Marilyn Manson por abuso sexual

AP

Nueva York

La actriz de “Juego de Tronos”, Esmé Bianco, demandó a Marilyn Manson el viernes por alegar abuso sexual, físico y emocional.

En la demanda presentada en la corte federal de Los Ángeles, Bianco dice que Manson violó la ley de trata de personas al traerla a California desde Inglaterra bajo los falsos pretextos de papeles en videos musicales y películas que nunca se materializaron.

Un correo electrónico en busca de comentarios de un abogado que anteriormente representó a Manson no fue respondido de inmediato. Manson dijo a principios de este año que todas sus relaciones íntimas han sido totalmente consensuadas.

La demanda alega que en 2009, Manson, cuyo nombre legal es Brian Warner, voló a Bianco a Los Ángeles para grabar un video de la canción, "Quiero matarte como lo hacen en las películas".

La demanda dice que se esperaba que Bianco se quedara en la casa de Manson en lugar del hotel donde la habían reservado, y no había tripulación, solo el propio Manson disparaba con un teléfono.

Manson privó a Bianco de comida y sueño aunque le dio alcohol y drogas, la encerró en un dormitorio, la azotó, le dio descargas eléctricas, trató de obligarla a tener relaciones sexuales con otra mujer y amenazó con entrar a su habitación y violarla durante la noche. , alega la demanda. Nunca se lanzó ningún video.

Los dos comenzaron una relación a larga distancia más tarde ese año, dice la demanda.

Manson volvió a llevar a Bianco a Los Ángeles en 2011, aparentemente para aparecer en su largometraje "Phantasmagoria", aunque ese proyecto tampoco se materializó.

Durante esa visita, Manson no permitió que Bianco se fuera de casa sin su permiso, la persiguió por su departamento con un hacha, la cortó con un “cuchillo nazi” sin su consentimiento y fotografió los cortes y publicó las fotos en línea, también sin su consentimiento. , alega la demanda.

“Le tomó años a la Sra. Bianco comprender el alcance del abuso físico, sexual, psicológico y emocional del Sr. Warner. Su carrera sufrió debido al deterioro de su salud mental ”, dice la demanda. "Como resultado, ella lidia con un trastorno de estrés postraumático complejo, ansiedad, depresión y ataques de pánico hasta el día de hoy".

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, pero Bianco dijo en un comunicado que se presentará públicamente para ventilar sus acusaciones con la esperanza de que otros hagan lo mismo.

La demanda dice que en ese momento, Bianco temía por su seguridad si no cumplía con las demandas de Manson y no acudió a las autoridades. Pero su abogado Jay D. Ellwanger dijo que ahora se ha presentado y ha hablado con el FBI y la policía local.

En respuesta a las acusaciones en febrero, Manson escribió en Instagram que “estas recientes afirmaciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuadas con socios de ideas afines. Independientemente de cómo, y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad ".

Los detectives del alguacil del condado de Los Ángeles también dijeron en febrero que estaban investigando acusaciones de violencia doméstica contra Manson que datan de 2009 a 2011 en West Hollywood. No identificaron a la mujer que hizo la denuncia.

Bianco interpretó a Ros en las primeras tres temporadas de "Game of Thrones" de HBO.