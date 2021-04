Alá Jazá sobre Premio Soberano: “La granja de los huevos”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

El sazón que le imprime el “pataleo” a los Premios Soberano es parte de las pasiones que generan las nominaciones. Este año no es diferente a otros ante la escogencia de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Las quejas, gritos, lloros, descalificaciones, menosprecio y hasta devuelta de nominaciones han sido por siempre un estallido común por parte de los que entienden debieron estar presente en la lista nominación, que emite Acroarte, tras una serie de evaluaciones. Este año se estará premiando los trabajos de los años 2019 y 2020.

Si en el país hay una artista que se ha caracterizado por tener los guantes puestos y lista para las protestas, ha sido Marcel Piel Morena. Solo hay que recordar como en el 2012 se lanzó a las calles y junto a sus fanáticos marchó en protestas por calles de la capital dominicana reclamando su nominación.

El miércoles, la baladista, en aparente señal de enfado, publicó un corto video en la que se observan dos estatuillas rotas y en la que expresa: “Hay que restaurarlos con el tiempo se rompen”. Para el buen entendedor pocas palabras bastan.

+ Nombres que surgen

Las críticas no solo han venido de parte de los artistas, manager y los fanáticos. También los periodistas especializados en el área han advertido la exclusión de artistas como Techy Fatule, Alá Jazá, Don Miguelo y Luis Segura.

El joven merenguero Alá Jazá ha calificado a Acroarte como “la granja de los huevos”.

En su cuenta de Instagram publicó un post en el que asegura “estar tranquilo porque el país sabe que él y su orquesta son los más destacados desde hace varios años a nivel de tocar shows y de plataforma digitales, de que un grupito no quiera reconocerlo eso es otra cosa. Estamos en la era digital los numeritos están ahí…”.

Con Luis Segura, quizás, se dio uno de esos deslices que suelen darse en las asambleas de nominaciones.

En 2020 “El Añoñaíto” lanzó al mercado una de las obras musicales más completas del género de la bachata de todos los tiempos: cuatro volúmenes titulados “El Papá de la Bachata, su Legado”.

Casi todos los bachateros activos compartieron un tema con él en ese disco. Y de manera inexplicable no fue considerado en la categoría Álbum del Año ni el veterano cantante en ninguna otra.

En la bachata, Víctor Dumé también se quejó por la exclusión del concierto virtual que presentó Frank Reyes el pasado 2020 desde Ancora Cap Cana.

“Reto a cualquiera de esos críticos a que a nivel de calidad me digan cuál es superior al montaje de Frank Reyes”, expresó Dumé a LISTÍN DIARIO.

Mucha gente también preguntó por qué no figura Don Miguelo con su concierto virtual, por el que sobresalió en 2020.

Luisín Matí, mánager de Raulín Rosendo reclamó por la ausencia del veterano salsero: “Con todo respeto, solo Yiyo sonó tanto o más que Raulín” en 2020. Se refiere al tema “No saben nada”.

El exponente urbano publicó una historia en su Instagram una imagen de una calavera y la leyenda: "Aquí esperando que Acroarte algún día me nomine", acompañado de un emoji riéndose. En otro mensaje agregó: "Estoy al creer que Acroarte no me nomina porque soy negro".

+ Merecedores ¿o no?

Lo más extraño en estas nominaciones sucedió con el coreógrafo y bailarín Carlos Veitía, quien asegura lo nominaron por un montaje que nunca realizó.

Veitía aparece como “Coreógrafo del Año” por “Bailemos”, coreografía que dice no recuerda haber hecho entre los años 2019 y 2020.

“Por favor saquen mi nominación que no sé por qué es: me nominaron por algo que no sé qué es. Gracias por pensar en mí, pero creo que los clásicos debemos tener premiaciones de otro tipo”, escribió en Instagram.

Y agregó: “Ya el país no tiene interés en las bellas artes cuando se trata de mezclarlas en tiempo televisado con lo popular, ni hay críticos yendo a funciones por iniciativa propia. No quiero que se malinterprete mi posición, siempre se agradece que se recuerden que existimos, pero cuando hay desinterés por un género al que se pertenece, es preferible abogar por la creación de iniciativas cultas”.

+ Vakeró no lo quiere

También Vakeró escribió no querer las nominaciones que ha recibido de parte de Acroarte. El rapero está postulado en la categoría de “Videoclip del año” por el audiovisual de su tema “Varón” y “El problema”.

“Gracias por su amabilidad, pero no me siento cómodo con eso de la nominación, creo que eso se lo merecen otros cantantes no yo, debido a que yo estuve enfocado en otras cosas. gracias por la buena intención Premios Soberano”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Para Wason Brazobán, quien está nominado como “Cantante solista” y “Compositor y/o autor de letras”, sería imposible no emitir una opinión, así que dijo que, aunque lo nominen no va a la premiación porque “lo mío es resultado”.

Observaciones. El cineasta José “Pinky” Pintor observó que el documental Santo Domingo, que dirigió en el 2019, quedó fuera de las nominaciones a Premios Soberano 2021. “Pues na… “Santo Domingo primera de America” se quedó fuera como documental”, publicó Pintor en su cuenta de Twitter.

Youtuber. La creación de la categoría “Youtuber del año” es una de las que más comentarios ha generado, incluyendo inquietudes por saber que pasó con determinadas influencers que no fueron incluidos.