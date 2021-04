Muere esposo de la modelo dominicana Ceylín Rosario

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La modelo dominicana y una de las tres finalistas de Nuestra Belleza Latina 2018, Ceylín Rosario informó el fallecimiento de su esposo Francisco Frías Araujo, alias Neno.

“Mi amor, mi vida! Te amo tanto amor nunca supe ni sabré describir nuestro amor, me amaste con locura me diste lo mejor de ti, solo le pido a Dios que camine de mi mano porque solo no podré. Te amo!”, escribió la modelo en sus redes sociales.

De acuerdo a Univision, Frias Araujo murió el pasado sábado 24 de abril en un accidente ocurrido en Las Terrenas, El Limón.

“El esposo de Ceylín había llegado en días recientes a la República Dominicana y el pasado sábado salió a dar una vuelta en un 'four track', por el sector Las Terrenas-El Limón, cercano a la playa Punta Popi en Samaná. Por causas que se desconocen, el vehículo se deslizó, provocando que Frías sufriera un trauma craneoencefálico severo”, publica el mencionado medio.

La pareja tenía más de 8 años de relación y no tenían hijos en común. Durante su participación en la última gala del concurso, el fallecido le dio una visita sorpresa a su esposa en el escenario.