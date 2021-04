Serie Luis Miguel: una canción y una mujer que distanciaron a Cristian Castro y al "Sol de México"

Redacción de Entretenimiento

Cristian Castro puso nervioso a Luis Miguel cuando llevó al primer lugar la canción "No podrás" y desde entonces se erigió como el rival natural del "Sol de México" y al principio no sólo por la música, sino también por una mujer.

El capítulo 3 de la serie biográfica sobre "El Sol de México" se desarrolla en 1992 y muestra una etapa desconocida de Luismi respecto al éxito de “No podrás”, incluido en el primer álbum de Cristian Castro, titulado "Agua nueva".

Para ese año, 1992, Luis Miguel promovía "Romance", con canciones de pegada como "Inolvidable" y "No sé tú".

Castro debutó con la clásica patadita de la suerte de Raúl Velasco en el tradicional programa televisivo "Siempre en Domingo", seguido en México y parte de Latinoamérica.

+ Daysy Fuentes

"En la vida real, fue cierto, Cristian y Micky llegaron a competir a principios de los 90, pero su verdadera rivalidad tiene un nombre y no de álbum sino de mujer: Daisy Fuentes", publicó este lunes el portal mexicano Quien.

"El Gallito" tuvo un romance en 1994 con la modelo Daisy Fuentes, quien lo dejó por Luis Miguel. Según contó el hijo de Verónica Castro en 2019 al programa argentino "Podemos hablar", él y LuisMi eran amigos, pero su amistad se acabó cuando “El Sol” le quitó su novia.

“No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo donde íbamos a andar en jetskis, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con Daisy Fuentes y me decepcionó porque vino realmente a meterse y eso fue lo que nos distanció", manifestó.

Sobre el tema abundó: “A mí no me distancio de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho. Empezó a enamorarla, le empezó a hablar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano de Luis Miguel, que le gustaba Daisy y yo al ver la situación le dije: ‘Lo mejor es que pruebes con él’. A partir de ahí, él se hace el ofendido cuando soy yo el que tenía la ropa en la casa de Daisy”.