Hieren a rapero Baby Blue de Miami durante un atraco y tiroteo

La policía de la ciudad de Davie, en Florida (EE.UU.), busca este miércoles a dos sospechosos de haber disparado al rapero Diamond "Blue" Smith, miembro del grupo Pretty Ricky, durante un supuesto atraco en el que el cantante resultó gravemente herido, informaron las autoridades.

El rapero, conocido como Baby Blue, resultó herido el pasado lunes después de que le dispararan durante un intento de robo de una cadena de oro en las afueras de una bolera en Davie, en el sureste de Florida.

La policía dijo que el rapero y otra víctima estaban al lado de sus automóviles cuando fueron abordados por dos hombres armados.

Los sospechosos, de los que se desconoce identidad y paradero, intentaron robar una cadena de oro en forma de collar y hubo una pelea que provocó disparos que presuntamente golpearon al rapero en un hombro.

El Departamento de Policía de Davie confirmó al Miami Herald que hubo un tiroteo en una bolera la medianoche del lunes y que la estrella de hip hop, de 37 años, recibió un disparo en un hombro en el intento de robo.

Smith fue trasladado a un hospital local, donde permanece en estado crítico, añadió la policía.

En octubre del 2020, Smith, residente en Miami, fue detenido y procesado como parte de una investigación nacional que descubrió la obtención de forma fraudulenta de unos 24 millones de dólares, a través de la creación de empresas o documentación falsa.

Según la Fiscalía, un automóvil deportivo marca Ferrari, con un valor de 96.000 dólares, fue una de las compras que realizó el rapero con los fondos que obtuvo a través de un programa del Gobierno para ayudar a las pequeñas empresas a paliar los efectos económicos de la pandemia de la covid-19.

Pretty Ricky, el grupo estadounidense de R&B y hip hop que logró éxitos con temas como "Grind With Me" y "On the Hotline", fue creado en Miami en 2005 por cuatro hermanos Smith.