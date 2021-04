Ninjiizu & Ñengo Flow promocionan “Maji”

Santo Domingo, RD

Tras anunciar que se encuentra preparando un nuevo disco, Ninjiizu ahora promociona sencillo junto a Ñengo Flow, titulado “Maji”.

El encuentro fortuito ocurrió en el estudio de grabación de los “G4” cuando el pilar puertorriqueño llegó al estudio, mientras que Ninjiizu se encontraba cantando. Ñengo quedó evidentemente sorprendido, pues el joven talento no era conocido en las calles por cantar.

“Le enseñé el tema a Ñengo para que me diera su opinión, él no podía creer que era yo. Le gustó mucho y me dijo que trabajáramos ese tema. Todo se dio natural, nadie intervino”, explicó Ángel García Trinidad, nombre de pila del cantante Ninjiizu en un anota de prensa.

“Maji”, es un sencillo con un toque romántico que habla sobre el poder de cautivación que puede tener la mujer sobre un hombre. Relata la experiencia de todos los hombres y ¿porque no? ¡quizá de muchas mujeres!... de repente hoy la conoces y estás con ella y ya sientes que no puedes estar sin esa persona, te cautiva, te hipnotiza, pareciera que te hicieran un Maji”, expresó el puertorriqueño Ñengo Flow al referirse al tema musical.

El sencillo producido por Lil Wizard, Jan Paul, Yamil Blaze y Alva, está en todas las plataformas digitales y el video Lyric animado, supera las 450,000 visitas desde su lanzamiento en su canal de YouTube.

Se esperan otras colaboraciones de Ninjiizu y Ñengo Flow en el EP del joven artista que será lanzado próximamente.