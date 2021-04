El rapero Black Rob, conocido por el éxito '¡Whoa!', muere a los 52 años

Gary Gerald Hamilton/AP

Nueva York

El rapero Black Rob, conocido por su éxito "Whoa!" y contribuciones clave a los dominantes Bad Boy Records de Diddy en la década de 1990 y principios de la de 2000, ha muerto. Tenía 52 años.

Black Rob murió el sábado en Atlanta, según un viejo amigo y ex compañero de agencia Mark Curry, quien dijo que al final estaba sosteniendo la mano del artista de hip-hop. Estuvo hospitalizado y sufrió múltiples problemas de salud en los últimos años y murió de un paro cardíaco, dijo Curry.

"Descansa en el poder, Rey", escribió Diddy en Instagram. "¡Has hecho que millones de personas en todo el mundo se sientan bien y bailan!"

Nacido como Robert Ross y criado en Harlem, Nueva York, Black Rob comenzó a rapear incluso antes de convertirse en un adolescente. Después de firmar con Bad Boy, hizo sorprendentes apariciones como invitado junto a sus compañeros de agencia en la década de 1990 y principios de la de 2000, incluyendo "Bad Boy for Life" de Diddy y remixes de "What About Us" de Total y "Come See Me" de 112.

Hizo una historia de venganza de 13 compases en el corte de posse de 1998 “24 Hrs. to Live ”junto a DMX, que murió a principios de este mes.

Su álbum debut "Life Story", lanzado en 2000, alcanzó el puesto número 3 en las listas de Billboard y fue platino, liderado por el contagioso sencillo "Whoa!"

”'¡Whoa!' nos llevó a través de un punto importante de nuestro tiempo en el hip-hop ”, dijo Curry. "Siempre sintió que se llevaba la etiqueta en la espalda".

Su segundo álbum, "The Black Rob Report", fue el último con Bad Boy, y su carrera se estancó debido a problemas legales. Cumplió cuatro años de prisión en relación con un robo a un hotel en 2004.

Curry dijo que Diddy había ayudado económicamente a Black Rob a lo largo de los años y estaba pagando el funeral del rapero.