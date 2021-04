J Balvin y su novia Valentina confirman que serán padres

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

J Balvin y su novia Valentina Ferrer confirmaron lo que era un secreto a voces: se convertirán en padres.

El anuncio lo hizo la modelo argentina, quien protagoniza la portada de la revista Vogue México donde posa con el artista y muestra por primera vez su pancita de embarazada.

"Se va agrandando la familia", compartió la Miss Universo Argentina 2015 y Balvin le respondió con un emoji de corazón.

"Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear", adelantó la publicación de la revista en su cuenta de Instagram.

Aunque esta es la primera vez que la modelo muestra la barriga, ya varios medios habían reportado que en efecto estaba en la dulce espera.

Hace unas semanas, la revista Hola! USA reveló que la modelo tiene siete meses de gestación y el bebé es un niño que llevará por nombre Río.

“Nos llegó a la mesa de redacción información exclusiva sobre el bebé. Fuentes cercanas a la modelo afirman que Valentina tiene siete meses de gestación, que esperan un niño y llevará como nombre Río”, publicó la revista.

Fue el año pasado que surgieron los rumores de que el intérprete de “Tu veneno” se convertiría en padre por primera vez cuando personas cercanas a la familia y al cantante confirmaron al programa colombiano “Lo sé todo” que Ferrer estaba embarazada y tanto el intérprete como su familia estaban muy felices.

Luego meses después el programa “El gordo y la flaca” reveló en febrero que la modelo tenía 5 meses de embarazo.

Tanya Charry, la reportera del programa de Univision sorprendió a los enamorados en la ciudad de Los Ángeles, California, y se podía observar a Valentina iba muy tapada, quizá con la intención de cubrir su pancita de los cámaras y ante los fans que les rodeaban.

J Balvin y Valentina Ferrer iniciaron su relación en el 2018, pero rompieron después de un tiempo y la modelo incluso regresó a Argentina para poner tierra por medio. Pero la pandemia volvió a unirles y ahora este bebé sería el fruto de su amor.