Con los Latin AMAs, Telemundo logra su segunda premiación en vivo

Sigal Ratner-Arias/AP

Nueva York

Tras haberse cancelado en 2020 debido al coronavirus, los Latin American Music Awards se entregarán el jueves en el BB&T Center de Sunrise, Florida, y a diferencia de la mayoría de las premiaciones del último año, que han sido parcialmente pregrabadas, remotas y virtuales, será un evento en vivo completamente presencial.

Más de 80 artistas se reunirán en un espectáculo que incluirá una alfombra roja (con un número de periodistas limitado debido al distanciamiento social) y 20 actuaciones musicales desde una sola locación.

Ni los Oscar, programados para la próxima semana desde varios lugares para evitar viajes y aglomeraciones, han osado hacerlo por motivos de seguridad. Pero si todo sale como está previsto, será la segunda vez que Telemundo logre la hazaña en medio de la pandemia: el pasado octubre transmitió los Billboard de la Música Latina desde el mismo recinto en Florida.

“Ha sido un reto todo esto, pero creo que a la misma vez nos ha dado la oportunidad de ‘think outside the box’ (ser creativos) y decir, esto es un reto que tenemos como equipo”, dijo Francisco Suárez, vicepresidente ejecutivo de Primetime Non-Scripted Programming de Telemundo, a The Associated Press en un comunicado. “No queremos hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo. Estos otros shows se ven muy fríos, se ven que no tienen alma, no tienen cuerpo. Los mismos artistas, al no tener un público en vivo que les reaccione, no proyectan la misma energía”.

Con la seguridad de su personal, de los artistas y demás participantes como “prioridad número uno”, Suárez indicó que el equipo organizador encontró una fórmula que les funcionó para los Premios Billboard y que ahora mejoraron para los Latin AMAs.

El nuevo plan incluye seis escenarios colocados en círculo para los artistas participantes, con uno en el medio giratorio para presentadores, ganadores y un público reducido; además de pruebas rápidas de COVID diarias (“nadie puede entrar si no tiene la luz verde”, dijo Suárez), uso obligatorio de tapabocas, estaciones de gel antiséptico, la esterilización continua de los equipos y escenarios, y un micrófono personal para cada artista.

Y los artistas parecen sentirse seguros. Ricky Martin, nominado a dos premios y quien cantará con Carlos Vives su recién estrenada “Canción bonita”, dijo el martes tras un ensayo que “poder regresar a los escenarios teniendo las medidas y protocolos de sanidad necesarias es un gran privilegio”.

“Aparte de estar emocionado de compartir música con la gente, me siento muy protegido y ya empiezo a ver la luz al final del camino”, agregó el astro puertorriqueño en un comunicado enviado a la AP.

Según Suárez, “todos se adaptaron muy rápido” a las medidas.

Entre otras luminarias que participarán en el espectáculo, Carrie Underwood y David Bisbal interpretarán su dueto bilingüe “Tears of Gold”, cuyo video está nominado; Maluma, quien está postulado en cuatro categorías, actuará con Ziggy Marley y con Piso 21; Juanes, nominado en el nuevo apartado de concierto virtual favorito, interpretará su versión de “El amor después del amor” de Fito Páez; y Karol G, quien cuenta con nueve menciones, promete un estreno televisivo.

Además, “El Puma” José Luis Rodríguez recibirá el Premio Leyenda; Ozuna el Premio Evolución Extraordinaria y Alejandro Fernández el Premio Ícono.

Suárez dijo que ha visto a los artistas emocionados de recibir los aplausos de sus fans, de poder volver a verlos cantando y bailando.

“Estos artistas viven de eso, ellos viven de las emociones que le entregan sus fanáticos, su público, esa energía cuando ellos se suben a un escenario y sienten a la gente gritar y aplaudirlos, y la emoción es lo que les alimenta el alma a ellos”, señaló. “Todos están súper contentos, como que ‘oh wow, me siento como que necesitaba esto, lo extrañaba, no lo teníamos, qué bien que lo estamos haciendo’. Y todos se han portado muy bien”.

“Nosotros lo vimos como un reto y los retos nos encantan porque nos hacen pensar”, dijo, “creativamente nos hacen trabajar y cuando uno trabaja en equipo se logra y yo creo que la diferencia se ve”.