En Santiago se comenta: protejamos a Las Terrenas

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Uno de los lugares más hermosos de República Dominicana es Las Terrenas, en Samaná. Desde que la visité quedé impregnada por su belleza. Es un verdadero paraíso. Así lo he manifestado en múltiples ocasiones. Sin embargo, no me gusta ir en Semana Santa, se convierte en un desorden descomunal.

Recuerdo a unos amigos que tenían alquilada una villa y sin motivos le cayeron a tiros. Como este evento han ocurrido montones de episodios en esa época del año y miren lo que pasó en esta Semana Mayor, recién concluida.

Muchos malos dominicanos hicieron desastres, no importó el Covid, le están haciendo un

daño a este paradisíaco lugar, pero solo el caos es en estos días de asueto, penoso.

Tránsito temeroso

Jarabacoa es el principal polo ecoturístico del país, pero hay que ponerle atención. En Semana Santa fue terrible la gran caravana de vehículos, el tapón era de horas y horas para bajar este peligroso trayecto el domingo santo por la tarde después de algunos días de asueto.

Hasta rebases se hicieron allí, no sé cómo no ocurrió una tragedia.

La primera vez que me pasó dije que no saldría al mismo tiempo que todos y lo hacía temprano en la mañana o noche, aunque no he vuelto a la ciudad de la eterna primavera para esta época de recogimiento, estoy visitando otros lugares.

Detalles

Felicidades para dos grandes amigos que estuvieron de cumpleaños el fin de semana pasado, a quienes adoro y respeto, ambos empresarios en diferentes facetas, son excelentes seres humanos, leales, buena gente y adorables.

Edmundo Aja, próspero y muy diestro en hoteles turísticos del país, un gran emprendedor y como siempre su esposa, Fe María Cruz, lo halagó, lo agasajó, lo adoró y durante un mes completo le estará celebrando su natalicio y no es para menos.

También Arnulfo Gutiérrez, con su particular forma de celebrar, con un ejército de sus adorables hijos, celebró por todo lo alto muy bien. Feliz cumpleaños para ambos.

+ Zona Franca

Estuve el pasado viernes en la zona Franca Víctor Espaillat Mera en una linda actividad muy concurrida, inaugurando la sexta etapa del parque industrial, con un almuerzo al presidente Luis Abinader. La verdad que Micky Lama ha hecho un gran trabajo al frente de esta zona franca, asistieron muchos funcionarios, vi de lejos a mi estimado amigo Ito Bisonó.

Al igual que el Presidente, todos estaban en chacabanas como mandaba el protocolo en la invitación. Luego daré más detalles. Hasta la próxima.