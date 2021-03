Halle Berry logra le rebajen la pensión que da a padre de su hija

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Desde hace siete años, Halle Berry pagaba 16,000 dólares cada mes al modelo Gabriel Aubry, padre de su hija de 13 años Nahla.

Sin embargo, la chica Bond logró renegociar los términos del acuerdo al que llegó con su expareja para reducir esa cifra a un poco más de la mitad a partir del pasado 1 de marzo, a partir de cuando paga 8,000 dólares.

El acuerdo incluye una manutención retroactiva de 85 mil dólares y cubrirá sus gastos legales por valor de 5 mil dólares.

La actriz estadounidense también tendrá que pagar la colegiatura de la escuela a la que acude Nahla y de su seguro médico, y si sus ingresos anuales superan los 1.95 millones de dólares en un año determinado, deberá entregar una manutención adicional a Gabriel Aubry.

+ Su queja contra las pensiones

Hace unas semanas ella se había pronunciado sobre las pensiones de manutención abusivas, resaltando que ninguna mujer u hombre debería verse en la obligación de pagar una excesiva cantidad de dinero a sus exparejas.

"Se tolera que la gente use a sus hijos para que se les premie con dinero para llevar un estilo de vida que no solo no se han ganado, sino que además está muy por encima de lo que necesita cualquier niño y ahí es donde está el problema y donde yo considero que se produce un abuso", se había quejado.

Halle Berry Gabriel Aubry se enfrascaron en una lucha legal por la custodia de la ahora adolescente que se recrudeció cuando ella quiso llevársela a Francia.

La lucha en los tribunales de sus padres se recrudeció después de que se produjera un tenso enfrentamiento entre Olivier Martinez, entonces pareja de Halle Berry, y Gabriel Aubry a las puertas de casa de la actriz, reseñó la revista Hola.

El actor francés y el modelo canadiense protagonizaron una polémica pelea que terminó casi en tragedia: una mano hinchada, contusiones en la cara y el cuello, costillas rotas...

Gabriel, que vive y trabaja en Los Ángeles, había acudido al tribunal para detener los planes de Halle, una batalla que finalmente Berry no logró ganar, ya que un juez no permitió a la actriz alejar a la niña de su padre.

La sentencia dictó que ella debía de pagar a Aubry más de 14,000 euros mensuales en concepto de manutención, así como los gastos derivados del juicio. Esta cifra fue la que ahora logró rebajar.

lHalley, la única mujer de ascendencia afroamericana que ha ganado el Premio Óscar a mejor actriz principal, no ha tenido estabilidad familiar y en sus primeros amores sufrió violencia de género.

Su primer marido fue David Justice, un jugador de béisbol. Tras un periodo de depresión y un intento de suicidio, se divorció en 1996 después de tres años de matrimonio.

Luego se casó en 2001 con el músico Eric Benet, de quien se divorció en 2005.

Berry, de 54 años, también terminó su relación sentimental hace 11 años con Gabriel Aubry.

La actriz y Olivier Martínez se casaron el 13 de julio de 2013 en el Château des Condé en Vallery, región de Borgoña (Francia).

Su primer hijo en común (el segundo para Halle) nació el 5 de octubre de 2013 en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles y se llama Maceo-Robert, que ahora tiene siete años.

Tras dos años de matrimonio, se divorciaron en octubre de 2015.