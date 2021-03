Karen Yapoort: “Tengo una libertad financiera que no depende para nada de lo que tenga mi esposo”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Aunque continúa alejada de los medios de comunicación Karen Yapoort se encuentra disfrutando uno de los mejores momentos de su vida tanto en lo personal como en los negocios. Y es que la exreina de belleza dijo que goza de libertad financiera, pero no gracias a su esposo el toletero Edwin Encarnación.

“Mi esposo es multimillonario gracias a Dios. Yo vivía muy bien antes de estar con mi esposo, pero hoy yo puedo decir que tengo una libertad financiera y no por mi esposo”, dijo la expresentadora de televisión.

Con la espontaneidad y sinceridad que la caracteriza la pelirroja habló sobre su matrimonio y las finanzas y reveló que aunque Encarnación la trata como a una “reina” ella tiene sus propios negocios que la hacen “competente” con el pelotero.

“Él no llegó a hacerme rica porque yo no estoy jugando pelota… sus millones son de él, pero es una bendición tan grande, claro, me cubre en su totalidad y me tiene como a una reina, pero luego de que él llega a mi vida es una bendición tan grande que yo despierto en los negocios”, manifestó Yapoort en una entrevista para el canal de YouTube de Juan Carlos Guilbe.

+ Libertad financiera

La exmodelo dijo que estar en su casa le abrió la mente en los negocios que, aunque no quiso decir la palabra, se hizo rica por sí sola.

“Me hacen competente con mi esposo (…) y sí tengo una libertad financiera gracias a Dios que no depende para nada de lo que tenga mi esposo, aunque lo de mi esposo es mío porque lo manejo yo”, expresó.

En ese sentido la comunicadora dijo que Encarnación se quedó sorprendido cuando ella le mostró lo que había logrado.

Yapoort dejó claro que está consciente que el dinero le “rinde” más porque su esposo le paga hasta la “pisada”.

Con relación a cómo maneja el dinero, Karen dijo que le tiene “respeto” y que no lo vive derrochando y contrario a los que muchos piensan no es una compradora compulsiva ni le gustan las cosas caras, excepto por los zapatos y las carteras, esto último confesó que tiene muchas porque en el pasado la humillaron mucho por solo usar la misma.

Sobre los viajes en avión privado la exintegrante de “Vale por tres” dijo que es a Encarnación que le gusta viajar así y si fuera por ella no gastara los 50 mil dólares que cuesta ese lujo.

+ Ayuda Social

Yapoort, quien cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, reveló que, así como es próspera en los negocios, de igual manera hace ayuda social.

“Me doy gusto haciendo trabajo para Dios. Me encanta. Cuando entran tanto (dinero) digo que me busquen una iglesia”, dijo. Agregó que Dios la tomó de administradora y que la bendición de conseguir dinero lo retribuye ayudando a quienes más lo necesita.

El martes, el presidente Luis Abinader dio el primer picazo para inaugurar los trabajos de un hotel ligado a la cadena Hilton, en La Romana, proyecto en el cual Encarnación es el principal inversionista.

Un reto más y feliz de decir que junto a ti hago frente a romper las pesadillas y conquistar los sueños", resaltó también Karen Yapoort en su publicación vista por Listín Diario.

+ Embarazada

El pasado 24 de febrero y tras los rumores de una crisis en su matrimonio, la expresentadora de televisión sorprendió a la farándula al anunciar su segundo embarazo.

“Gracias Mi Dios por esta Bendición. #Baby2 Is on the Way. Te amo esposo”, escribió la excirquera en su instagram junto a una fotografía con Edwin Encarnación y su pequeño Ever, que ya tiene dos años.

Karen Yapoort y el pelotero de Grandes Ligas se casaron en el año 2017, un año más tarde anunció su embarazo, convirtiéndose en madre por primera vez en 2019.