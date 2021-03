¿Tuvo Andrés García un romance con Anahí siendo 42 años mayor que ella?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Aunque Andrés García ha estado muchas mujeres, en sus palabras, más de mil, el actor desmintió que alguna vez haya tenido una relación con la exRBD Anahí.

Los actores compartieron cámaras en el 1999 cuando hicieron de padre e hija en la telenovela “Mujeres engañadas” y surgió el rumor que el galán de origen dominicano y la joven actriz tuvieron un romance.

En ese entonces García tenía 60 años y la cantante cumplía sus 17 años de edad. Debido a la marcada diferencia de edad, el supuesto romance escandalizó a la prensa en ese momento.

Ahora 22 años después el galán de telenovelas aprovechó para desmentir esa información y aclaró que solo eran amigos y él la ayudó a luchar contra un trastorno alimenticio que padecía la famosa “Mia Colucci” en ese momento.

“No. A Anahí yo la veía como una hija nada más. Era una niña encantadora y ahora es una señora encantadora, es muy encantadora pero nunca hubo nada de eso”, dijo el actor, de 79 años, en una entrevista con el programa “Hoy” de Televisa.

La propia cantante ha declarado que está muy agradecida con el histrión y que solo lo ve como un padre.

“Hoy estoy aquí para hablar de una persona que para mí todos ustedes saben cómo un papá, pero además de todo eso para mí es un ángel porque en los peores momentos, cuando estaba yo más desubicada en la vida y enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guio por el buen camino”, dijo Anahí para un programa años atrás.