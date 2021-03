La segunda temporada de 'The Witcher' presenta a sus nuevos fichajes

EUROPA PRESS

Madrid

La segunda temporada de 'The Witcher' va tomando forma. Netflix ha anunciado más fichajes nuevos de cara al regreso de Geralt de Rivia. Yennefer de Vengerberg y Ciri y que se unirán a Kim Bodnia y Kristofer Hivju, además de otros miembros del reparto. La tanda de capítulos tiene previsto estrenarse en este 2021, siendo uno de los lanzamientos más esperados de Netflix.

Entre las nuevas incorporaciones están Adjoa Andoh ('Los Bridgerton', 'Testigo mudo'), que interpretará Nenneke; Cassie Clare ('Un mundo feliz', 'Los irregulares') será Phillipa Eilhart; Liz Carr ('Testigo mudo', 'Devs') se meterá en la piel de Fenn; mientras que Graham McTavish ('Outlander', 'El Hobbit') tendrá el papel de Dijkstra.

También se unen a la segunda temporada Kevin Doyle ('Downton Abbey', 'Happy Valley') como Ba'lian; Simon Callow ('Una habitación con vistas', 'Cuatro bodas y un funeral') dará vida a Codringher y Chris Fulton ('Los Bridgerton', 'El rey proscrito') será Rience.

Este nuevo reparto se completa con nombres ya confirmados como Yasen Atour como Coen, Agnes Born como Vereena, Paul Bullion como Lambert, Basil Eidenbenz como Eskel, Aisha Fabienne Ross como Lydia, Kristofer Hivju como Nivellen, Mecia Simson como Francesca y Kim Bodnia como Vesemir.

Además, en esta esperada segunda temporada regresan al reparto Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer y Therica Wilson-Read.

La segunda temporada de The Witcher cuenta de nuevo con Lauren Schmidt Hissrich como directora y productora ejecutiva. Los nuevos capítulos serán dirigidos por Stephen Surjik ('The Umbrella Academy'), Sarah O'Gorman ('Cursed'), Ed Bazalgette ('The Last Kingdom') y Louise Hooper ('Cheat').