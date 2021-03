Luis Miguel y Andrés García se trataban como padre e hijo, pero andan muy distanciados por una razón

Redacción de Entretenimiento

Luis Miguel y Andrés García se tratatan como padre e hijo durante la adolescencia del cantante. Sin embargo, la relación se deterioró y todavía sigue en un limbo, aunque el actor aclaró que a pesar del distanciamiento él lo sigue queriendo como si fuera su hijo.

Pese a la relación tan cercana que tuvieron Luismi y Andrés García, actualmente no se hablan y fue justamente el actor quien reveló cuáles fueron los motivos que llevaron a “El Sol” a alejarse del actor para siempre, reseñó este martes el periódico El Heraldo de México.

Garcìa en declaraciones pasadas había revelado que en el momento en que Luis Miguel (cuando tenía entre 16 y 19 años) lo cuestionó sobre si en realidad él era su verdadero padre, éste confesó que le hubiera gustado serlo, pues lo quiere mucho y además admira su talento.

Según Andrés García, él y Luismi se alejaron luego de que el actor le llamó la atención a “El Sol”, aunque no especificó los motivos.

Hace poco más de un año, en enero del 2020, Andrés García había dicho al programa "Ventaneando" (TV Azteca) que no compartía actitudes de Luis Miguel.

"Él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo; me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí por un tercero; yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí, entonces háblame tú, no me mandes a un tercero", expresó a "Ventaneando" en 2020.

Desde entonces el intérprete de temas como “La incondicional”, “Sol, arena y mar”, “Culpable o no”, entre muchas otras más, no se ha acercado a él, publicó El Heraldo.

Sin embargo, Andrés García dice entender a Luis Miguel pues cuenta que el cantante no estaba ni está acostumbrado a que alguien le llame la atención.