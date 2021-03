A David Kada le encantaría una colaboración con Nicky Jam porque "no se vive la movie" ni le gusta "frontear"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Si al salsero dominicano David Kada se le diera la oportunidad de colaborar con un exponente urbano sin dudarlo responde que sería con el exponente urbano puertorriqueño Nicky Jam.

“Aparte de su estilo y canto (Nicky Jam) es una persona extrovertida y natural, que no se vive la movie o que le gusta frontear. Él vive la vida al natural y no está haciendo esa movie, por eso me gustaría interpretar una canción con él”, dijo Kada en entrevista con el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico.

El salsero, quien disfruta de que su trabajo salga al natural, a lo “vieja escuela”, afirma que no le gusta "que me usen en ‘auto tune’ porque hasta una afinación no correcta puede salir pegajosa, contagiosa y de una manera increíble".

Luego agregó: "La música tiene que salir del corazón, no de algo perfecto”, aseguró el joven, cuyos temas ha llegado a posicionar en los primeros lugares de música tropical en Billboard".

El artista también resaltó que quiere conquistar a Puerto Rico con su salsa. Allí promueve el tema "Amigos con derecho" para el que contó con la colaboración en los coros del cantante puertorriqueño Víctor Manuelle, a quien espera conocer cuando visite a Puerto Rico, pues fue el productor Jay Lugo quien estuvo a cargo de que la voz del salsero puertorriqueño se incluyera.

Este sería el primer tema de lo que será su tercer álbum musical, que será titulado “Así tenía que ser”, que incluirá temas inéditos y “covers”, que siempre ha incluido como parte de su trayectoria.

Precisamente, como un sueño cumplido fue grabar junto al cantante Tito Nieves el tema “En esta no” en versión salsa, popularizado originalmente por el grupo Sin Bandera.

“Hay un sueño cumplido que es con Tito Nieves al grabar con él. Agradezco lo que hizo por mí, me siento muy feliz. Ya puede venir cualquier cosa y soy completamente feliz”, dijo el cantante a El Nuevo Día.

Uno de los anhelos de David Kada es llegar a Puerto Rico, siendo este país una cuna de salseros, donde espera contar con el apoyo del público.

“Considero que ese mercado sabe mucho de música y que hay que entrar por la puerta ancha. Lo que yo quiero lograr a mi entrada a Puerto Rico es llegar al corazón de cada uno de ustedes y que entiendan que soy un joven que está haciendo música, tratando de llevar la calidad que ustedes ya han dejado como un legado", manifestó a la periodista Shakira Vargas Rodríguez.

El joven artista agregó que su deseo es "poder ser esa persona de que la que se sientan orgulloso, de que un joven de República Dominicana quiere llegar a Puerto Rico para llevarle también su bandera”.