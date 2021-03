La hija de Alicia Villarreal la defiende del escándalo sobre violación sexual

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

El escándalo tras la sorpresiva declaración de Melanie Carmona afirmando que fue violada por un familiar hace cinco años arrastró hasta su madre, Alicia Villarreal. A la cantante mexicana muchos le criticaron que supuestamente no hiciera nada al respecto.

Su hija tuvo que salir al frente y negar los señalamientos en las redes sociales: “No conté lo que mis papás hicieron porque está de más”.

Luego agregó: “No necesito que digan que mis papás no estuvieron para mí ni que mi mamá no sé qué cosa, ella estuvo para mí siempre. Me tocaron los mejores papás del mundo”.

La joven, de 22 años, aseguró que siempre contó con el respaldo de su madre y de su padrastro Cruz Martínez, aunque indicó que no hizo pública la agresión de la que fue víctima para no hacerle daño a su abuela.

“Jamás sentí que no me creyeran ni que dudaran de mí. Intentamos mantener todo lo más normal posible porque mi abuela está enferma, lo hicimos por ella y nada más por ella y yo estuve de acuerdo con eso”, escribió Melanie en su Instagram.

+ Cómo sucedieron los hechos

La muchacha relató que la alegada violación del familiar cercano tuvo lugar en su hogar el 12 de noviembre del 2016, cuando tenía 17 años.

"Tocaste la puerta de cuarto en la madrugada diciendome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo. Yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short; me quedé totalmente paralizada por un rato y tú nada más no te quitabas“, relató.

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres mayor. Todos tienen esa visión sobre ti: responsable, buen niño, trabajador, honesto“, escribió la también hija del actor Arturo Carmona, quien anunció que tomará acciones legales.