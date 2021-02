"La madre" de "La Chilindrina" aguantó 50 años con el busto apretado y casi pierde un seno

Redacción de Entretenimiento

"La Chilindrina" lloraba desconsoladamente con frecuencia en los capítulos de la serie televisiva "El Chavo del 8". Era ficticio, se trataba de una actuación. Pero su madre, María Antonieta Nieves, sí tuvo motivos para llorar o sufrir de manera real.

La actriz mexicana relató que el uso de la fuerza para esconder sus senos con el fin de que el personaje de "La Chilindrina" apareciera como una niña le provocó un problema mayor y casi pierde un seno.

"No sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindrina", aseguró tras revelar el proceso para construir su personaje que a tantas generaciones ha marcado.

"Para verme niña, me las apachurraba y me las vendaba. Aguanté 50 años con el busto apretado. ¿Qué pasó? Que me casé, tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos y no pude amamantar a mi bebé", confesó en una entrevista con el periodista Yordi Rosado.

Luego agregó: "Me inflé toda y entonces hubo que sacar los tumores, las grasas, todo. Me puse realmente grave porque me vino una infección generalizada. Casi pierdo un seno, me tuvieron que operar y poner unas prótesis".

"La Chilindrina" es un personaje ficticio de la serie de televisión mexicana "El Chavo del Ocho", interpretado por María Antonieta de las Nieves Gómez Rodríguez.

Es una niña de ocho años de edad, alegre y buena amiga del Chavo y de Quico. Es hija única de Don Ramón y bisnieta de Doña Nieves.

"El Chavo del 8" fue emitida como serie independiente el 26 de febrero de 1973 en la televisión mexicana y finalizó el 7 de enero de 1980. Sin embargo, sus capítulos se siguen emitiendo en casi toda América Latina.