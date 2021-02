The Legend of Zelda celebra 35 años en su propia "era del cataclismo"

EFE

Tokio, Japón

The Legend of Zelda, una de las franquicias más queridas de los videojuegos, cumple 35 años este domingo en un momento agridulce para los eventos multitudinarios por la pandemia y sin grandes anuncios sobre la serie que auguren celebraciones.

Desarrollado por los veteranos Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, de la desarrolladora y distribuidora japonesa Nintendo, "The Legend of Zelda" se lanzó originalmente en el país de sol naciente el 21 de febrero de 1986 para Family Computer Disk System, un periférico para la consola Famicom que se caracterizaba por usar disquetes.

La edición original en disco floppy amarillo, menos recordada que el cartucho que llegaría un año más tarde al mercado internacional para Nintendo Entertainment System (NES), revolucionó la experiencia de los usuarios de sus consolas, al incorporar por primera vez una batería interna que permitía guardar la partida y continuar después.

Nintendo ha sabido sacarle provecho a una franquicia sustentada sobre una maldición que aboga a sus protagonistas, el héroe Link, la princesa Zelda y el villano Ganon, a reencarnarse una y otra vez para librar una batalla eterna entre el bien y el mal que ha dado lugar a una de las cronologías más complejas del ocio digital.

ANIVERSARIO AGRIDULCE

Desde que el título original viera la luz en 1986, la franquicia ha crecido hasta verse compuesta por más de cuarenta títulos de muy diversos géneros que han acumulado unas ventas de más de 120 millones de copias en todo el mundo, según datos de la plataforma de monitoreo de ventas de videojuegos VG Chartz.

Pese a ser una de las series más representativas de Nintendo, la compañía no ha preparado, al menos por el momento, ninguna gran celebración por la efeméride, como ocurrió con el 35 aniversario de Super Mario Bros. (cuyas conmemoraciones llegan incluso a este 2021) o el 25 cumpleaños de Pokémon la próxima semana, para la que ya ha adelantado una colaboración con la cantante Katy Perry.

En su Nintendo Direct más reciente, emitido esta misma semana, se anunció una remasterización en alta definición del título "The Legend of Zelda: Skyward Sword", publicado originalmente en 2011 para la consola Wii, con controles adaptados para la híbrida Switch.

También para la consola se anunció el lanzamiento de unos mandos Joy-Con inspirados en la franquicia que harán las delicias de los aficionados que, no obstante, se quedaron con ganas de saber más de "Breath of the Wild 2", cuya salida se espera para finales de 2021 y cuyo progreso se mantiene en absoluto secreto.

Pese a esta ausencia de anuncios destacados antes del aniversario, Nintendo se caracteriza por exprimir durante meses las celebraciones de sus aniversarios, por lo que no sería de extrañar que en el futuro se revelen otras novedades.