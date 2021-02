Gloria Trevi: “Quiero que en mi bioserie se comparta, no mi verdad, sino la verdad”

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Gloria Trevi será honrada con el Premio a la Trayectoria este 2021, que otorga el Premio Lo Nuestro, mañana jueves, y la intérprete ha declarado que si tuviera que dedicar una canción a sus tres décadas de carrera, sería “Ábranse perras”.

“Pero siempre se asustan con la rola, o sea, ¿qué tiene de malo decir ábranse perras, si las perritas son muy bonitas?”, dijo la mexicana, que cumplió 53 años este lunes, durante un encuentro con medios a través de la aplicación Zoom.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, su nombre completo, se mostró como siempre, espontánea, natural, divertida e irreverente, con el mismo carácter de la chica de 23 años que sacó su primer disco, “Tu ángel de la guarda”, causando un revuelo por esa personalidad explosiva en el mundo de la música latina, con temas como “Pelo suelto” o “Con los ojos cerrados”.

Hoy, con el nuevo orden impuesto por la pandemia provocada por el coronavirus, se prepara para ofrecer “Trevi in da House”, su primer concierto virtual que tendrá lugar el sábado 27 de febrero.

“Estoy nerviosa, emocionada, muy sensible, porque nunca me he presentado si sentir el público físicamente”, confiesa, y que pese a que esto puede ser una desventaja, le sacará partido, ya que por la intimidad de estar “en la casa de sus seguidores” a estar en tu casa, expresa que de repente eso la puede poner un poquito más atrevida en algunos momentos o sensible.

Los detalles que ofreció durante la rueda de prensa sobre el concierto fueron mínimos, ya que Trevi promete tener muchas sorpresas y como tal no quiso arruinarlas, y que prepara para sus seguidores “algo muy especial para ustedes”.

Las ventajas que tienen los tiempos que corren, gracias a los avances de la ciencia y la aplicación tecnológica, y las redes sociales permiten que se esté más cerca, por lo que le alegra haber llegado al millón de seguidores en Tik Tok, o la ventaja de tener su propio canal de Youtube, algo que en el pasado era imposible. “Es diferente, porque antes había un programa como Siempre en domingo, en donde todo el mundo te conocía al día siguiente”, comenta, y que ahora es todo más rápido y llegas al mundo entero.

Con un pasado tortuoso, salpicado de abusos y violaciones a chicas menores de edad, cuando su mánager, Sergio Andrade, llevaba su carrera, escándalo que le costó tres años en prisión, Trevi se siente por ello más autorizada para aconsejar a jóvenes que quieren como ella, hacer vida artística.

“No pongas tu amor ni tu cariño en alguien que no se lo merece”, comenta, y que al poner tu confianza en las personas equivocadas, terminas traicionando a los que en realidad te quieren.

Esos y otros episodios de su vida serán llevados a la pantalla chica en una serie. En ella, según ha explicado, no quiere que se deje ver solo su parecer y en la que se pondrá de relieve toda su carrera, desde que inició con sus sueños, como empezó a hacerlos realidad, y el momento en que estos se volvieron pesadillas. “Quiero que en mi bio-serie se comparta, no mi verdad, sino la verdad”, asegura.

Al igual que otros artistas de la música, Gloria Trevi continúa lanzando sencillos, el último fue “Demasiados frágiles”, autoría de Erika Ender, y publicado el mes de julio del año pasado. En él se hace una reflexión del momento que vive la humanidad por la pandemia. Promete que en un mes y medio promete que lanzará un nuevo tema, pero, según dice, menos serio. “Nos vamos a poner más alegres, más ponchis, ponchis”, asegura entre risas, la cantante.

LA CITA

Detalles del concierto.

“Trevi in da House”, que se hace posible en el país gracias BigStarSD, es el próximo sábado 27 de febrero vía “streaming”, a las 10:30 de la noche, hora dominicana. Los accesos están disponibles en el sistema www.SmartTicket.com.do.