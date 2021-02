Tribunal aplaza medidas de coerción contra rapera La Real Musa por muerte de “Mc Yow”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El tribunal que conocía este miércoles la implicación de la rapera La Real Musa en el caso del asesinato de un colega en San Francisco de Macorís aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la medida de coerción en su contra.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aplazó el proceso que se le sigue a Natasha Suriel, conocida como La Real Musa, vinculada en el asesinato de Joel Durán “MC Yow”, reportó el portal Agenda 56.

Al acudir al tribunal, la rapera se desligó nueva vez de las acusaciones, asegurando que no tiene valor para cometer un crimen como el perpetrado contra MC Yow.

El domingo, dos jóvenes, acompañados de dos mujeres, ultimaron a “MC Yow” en la urbanización La Castellana de San Francisco, lo que quedó grabado en un video.

Las razones del asesinato no están claras, aunque comentarios refieren que fue debido a que el muchacho habría recibido dinero para un trabajo de brujería, de acuerdo a las declaraciones ofrecidas por la detenida La Real Musa.

Según habría declarado la rapera a la Policía, el occiso le debía un dinero a Bárbara Reyes Taveras, que ésta le había entregado para realizar la hechicería.

La Real Musa pidió este miércoles a Barbara, la otra mujer implicada, entregarse a las autoridades para que esclarezca el hecho y la desligue del caso.

La cantante aseguró además que Kelvin Ramón Comprés Taveras, alias Burente, de 39 años de edad, fue la persona que ultimó al talento urbano, indicó Agenda 56.

Cuando fue detenida, el lunes, La Real Musa se declaró inocente en el hecho sangriento que consternó a la sociedad francomacorisana al quedar grabado en videos en una cámara de seguridad.

"Si Dios quiere todo se va a resolver, gracias a que el teléfono de él está ahí, ahí están las personas intelectuales, los que organizaron eso, yo no tengo que ver nada con eso".

Según su relato, "me monté simplemente en la guagua, me dijeron que vamos a hacer una diligencia, fue con mi consentimiento que me monté, pero a mí nadie me va a acusar de ese muerto porque él es mi amigo, y todo va a salir a la luz".

Luego agregó: "Las personas cuando me fueron a buscar a mí ya habían hablado con MC Yow y de un celular se hicieron pasar por una muchachita para ubicarlo a él y él simplemente, estúpidamente, como siempre era, agarró y se fue con ellos... Cuando yo hice así le dije (abriendo los brazos): MC Yow, ¿cuál es el problema que tú tienes con esa mujer? para que MC Yow se fuera y hasta a mí me iban a matar".

Además de Comprés y Reyes, por el caso también son buscados Alfredo Claces Flores y otra persona sólo identificada como Ñoña o La Ingeniera.