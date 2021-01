¿Por qué El Alfa le pide perdón a Anuel y a Ozuna?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El artista urbano El Alfa dijo que la foto que publicó en las redes sociales presumiendo un Bugatti fue “mal interpretada” y como consecuencia de esto le pidió perdón a sus colegas de la música urbana Anuel y Ozuna.

Pero ¿Por qué tiene El Alfa que pedir disculpas por esa fotografía? De acuerdo a los comentarios de las redes sociales, esto se debe a que el cantante de “Bebé” le “apagó” el “sonido” al lanzamiento de álbum “Los Dioses” de Anuel y Ozuna.

“No le voy a bajar nunca!! mi disciplina me tiene donde estoy. El primer Bugatti en República Dominicana, repite conmigo El Animal, El Criminal, The Best”, fue el mensaje que escribió El Alfa junto a varias fotografías presumiendo del vehículo de lujo.

El intérprete de “Singapur” hizo esta publicación un día después de que Anuel compartiera una foto con su Bugatti blanco.

Tal parece que esto trajo algún malestar entre los exponentes boricuas con el criollo. Aunque luego se hiciera público que El Alfa no ha comprado el lujoso carro y que solo pasó por la agencia a ver el automóvil.

El comunicador Bolívar Valera dijo que Santiago Matías, quien anunció su retiro de los medios de comunicación ayer domingo, intentó mediar entre los artistas e incluso hizo un video de casi 20 minutos pidiéndole a El Alfa que aprenda a perdonar.

Las disculpas de El Alfa

“Quiero ser claro y expresar lo que realmente siento en mi corazón, la fotografía del carro fue mal interpretada quiero pedirle disculpas públicas a @anuel que me ha tratado mejor que un hermano y me ha ayudado mucho en mi carrera, te amo de verdad y nunca saldrán de mi corazón todos los momentos y las cosas buenas que hiciste por mí @frabianeli perdón si en algún momento te hice sentir mal, yo sabiendo la verdad que me amas de corazón♥? @pinarecords y @Ozuna disculpen el mal entendido no volverá a pasar...”, fue la disculpas de El Alfa.

Tras la publicación de este mensaje tanto Ozuna como Anuel y el manager de este último, Frabian Eli, le respondieron al urbano criollo.

La respuesta de Ozuna y Anuel

“Un varón real tú eres familia bro, somos hermanos tqm bro”, respondió “El negrito ojos claros”.

Por su parte “El bebecito” dijo: “Nosotros te amamos y te respetamos mucho… en ningñun momento hemos tenido nada en contra tuya mi hermano. No ha pasao na… sigue representando a RD con la frente en alto como ese país hermoso se lo merece”.