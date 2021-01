De la TV venezolana que inciden en la producción televisiva nacional

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

La televisión dominicana ha sabido nutrirse de los profesionales venezolanos, en las diferentes áreas que, desde hace años, llegaron al país producto de la crisis que tiene sumida a Venezuela, en uno de los peores momentos de su historia.

Dentro de los países de habla hispana Venezuela fue un modelo de producción y creatividad televisiva, pero la situación política, social y económica de esa nación, que incluía la poca libertad de expresión, provocó una fuga masiva de talentos en todas partes del mundo, y República Dominicana ha acogido a algunos de ellos, quienes han aportado con su conocimientos al crecimiento de la televisión local.

El productor y actor de televisión Leonardo Villalobos, lleva cinco años en nuestra nación y cuatro trabajando en Telemicro, canal 5, un refugio que le ha permitido desarrollar y exponer sus conocimientos.

Actualmente se desempeña como director de programación de Telemicro. Su experiencia abarca la actuación, producción y presentación. En su país de origen trabajó en RCTV en siete proyectos de telenovelas y 16 años en Venevisión.

Sobre su experiencia al llegar y trabajar en la televisión dominicana, Villalobos entiende que se trata de otro lenguaje, otro sistema, sin códigos diferentes de un mismo negocio.

“Cuando entiendes que no vienes a cambiar si no a aportar a lo que ya hay, con respeto y humildad el camino se hace fácil, Telemicro y el señor Juan Ramón Gómez Díaz, me han dado esa oportunidad, he aprendido mucho”, asegura.

Villalobos confiesa que todavía el camino de la televisión dominicana le falta mucho por recorrer, sin embargo su meta están centradas en la producción nacional.

Además de Villalobos, el grupo de Medios Telemicro ha acogido a la presentadora de noticias Elianta Quintero, la actriz y animadora de televisión La Beba Rojas y animadora de radio y televisión Jessica Pereira.

Elianta Quinteros

La comunicadora llegó justamente días antes de las elecciones presidenciales del 2016 para conducir la emisión estelar de Noticias Telemicro. Su adaptación llevó unos días para conocer pueblos, ciudades y figuras importantes del ámbito político. Desde entonces ha sabido asumir su trabajo y ha sido de gran valor para el programa. .

“Uno de los mayores retos y que me tiene emocionada es la actualización tecnología del departamento, ya estamos bastante adelantados y creo que cristalizamos este sueño muy pronto”, dice sobre lo encontrado, al llegar, en la TV local.

Katherine Hernández

Lleva más de cinco años residiendo en el país y actualmente es una de las figuras, en el ámbito de opinión, de mayor relevancia en CDN 37. Sus aportes se han hecho presentes como comentarista de noticias, en espacio como

“Enfoque Final”, una de las producciones más importantes de la plantilla del canal. También ha logrado publicar su revista mensual Sala de Espera.

Katherine se licenció en la Universidad Santa María para convertirse en periodista y comunicadora.

Empezó a trabajar desde los 19 años de edad en los medios de su país como reportera. En el 2014 Nuria Piera es quien le da su primera oportunidad, cuando esta regía el canal 37.

Daniel Sarcos

Llegó al país con su proyecto “Aquí se habla español” (Antena 7) en el 2010. Un año después obtuvo la cédula dominicana que legaliza su residencia en el país. En el cine local debutó en 2006, con “Un macho de mujer”

Actualmente está al frente del programa “La Guerra de los Sexos” por Color Visión.

Ha reiterado en muchas ocasiones que su salida se debe a la situación social, política y económica que vive Venezuela desde hace varios años.