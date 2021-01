Cortometraje De vuelta al abismo, de Johnattan Baez, se estrena en Vimeo On Demand

Santo Domingo

El cineasta dominicano Johnattan Báez puso a disposición del público el cortometraje "Back to the Cage" o "De vuelta al abismo", que puede ser visto en la plataforma de streaming "On Demand" de Vimeo y accesible a través de Cinergetik.com

Se trata de un thriller en el que el protagonista, Fausto Durán, enfrenta un terrible trauma de la manera más salvaje posible, rentando el lugar donde todo comenzó.

La producción es protagonizada por los actores Fausto Durán (Adrián), Génesis Estévez (Lucía) y Carasaf Sánchez (Félix), junto a Raymond Jáquez (Martin Gogó), Silvio Amado (Juan Gogó) y Manu Contreras (Pedro Gogó).

Desirée Díaz, quien tiene especialidad en Intervenciones y terapias psicológicas de la universidad Middlesex de Londres, expresó a través de la plataforma la importancia de discutir y reconocer la existencia de traumas, ya que todos lo experimentamos.

Báez explicó que la publicación de “Back to the Cage” en Vimeo On Demand representa una forma de aprovechar la tecnología, mediante la adaptación a las transformaciones digitales, para promover la industria del cortometraje.

Indicó que las personas pueden rentar o comprar acceso permanente al cortometraje por un precio módico y que los fondos recaudados serán dirigidos a la promoción y distribución de la obra, así como a la posible realización de otros proyectos cinematográficos.

Las primeras 100 personas en comprar el corto tendrán la oportunidad de participar para ganarse una obra de arte del pintor e ilustrador dominicano Werner Olmos, realizada exclusivamente para esta producción cinematográfica.

Además, como la idea primaria es promover la industria del cortometraje, la producción decidió habilitar una forma para que quienes ayuden a promover la obra puedan verlo de manera gratuita, siguiendo los pasos descritos en cinergetik.com.

“Los detalles, la suavidad y delicadeza al mover la cámara me encantó. La fotografía y la colorización están increíbles. La historia es corta, concisa, pero muy efectiva”, expresa José Alvarez, experto en multimedia, acerca del trabajo.

Aparte de cineasta, Johnattan Báez se perfila cómo emprendedor digital y actualmente trabaja en la planificación de la plataforma Cinergetik, la cual, según sus propias proyecciones, podría transformar la industria del cortometraje a nivel global.