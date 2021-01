Kevin Feige revela los planes de Marvel para "Black Panther 2" y honrar a Chadwick Boseman

EUROPA PRESS

Madrid

Chadwick Boseman falleció el pasado 28 de agosto, dejando en el aire el futuro de la saga Black Panther. Estaba previsto que el actor repitiera su rol de T'Challa en la secuela, pero su muerte ha obligado a Marvel a cambiar radicalmente de planes de cara a la nueva cinta.

"Gran parte de los cómics y la primera película ocurre en el mundo de Wakanda", declaró Kevin Feige a Deadline. "Wakanda es un lugar para explorar más a fondo con personajes y diferentes subculturas. Esto fue siempre así e inicialmente era el enfoque principal de la siguiente historia", afirmó.

"No vamos a incluir a Chadwick por CGI y no vamos a modificar el casting de T'Challa. Ryan Coogler está trabajando muy duro en este momento en el guion con todo el respeto, el amor y el genio que tiene, lo que nos da gran consuelo, por lo que siempre se trató de promover la mitología y la inspiración de Wakanda. También está la tarea de honrar y respetar los aprendizajes y enseñanzas de Chad ", afirmó.

Antes de estas declaraciones de Feige, la ejecutiva de Marvel Studios Victoria Alonso ya confirmó que el estudio no usaría efectos visuales para recrear digitalmente la imagen del difunto actor. "Solo hay un Chadwick y no está con nosotros", anunció. "Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solo en la ficción, y nos estamos tomando un poco de tiempo para ver cómo volvemos a la historia y qué hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha pasado que fue tan inesperado, tan doloroso, tan terrible", señaló.

A la espera de más detalles sobre la trama, Marvel ya ha fijado la fecha de estreno para la película. Black Panther 2 llegará a los cines el 8 de julio de 2022.