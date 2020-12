Michael B. Jordan dirigirá y protagonizará Creed 3: La leyenda de Rocky

EUROPA PRESS / CulturaOcio

En su momento, Sylvester Stallone pasó de protagonizar las películas de Rocky a también dirigirlas. Y ahora su sucesor, Michael B. Jordan (Black Panther) hará lo propio con la tercera entrega de Creed, en la que volverá a interpretar a Adonis Creed, el hijo del legendario boxeador Apollo, a la vez que se pone tras las cámaras por primera vez.

En su libro A Life in Movies: Stories From 50 years in Hollywood, el productor de la franquicia de boxeo, Irvin Wenkler, ya explicó que Jordan tendría la oportunidad de dirigir una película de Rocky. "Le prometí a Michael B. Jordan que tendría la oportunidad de dirigir Creed 3. El año pasado, en una conversación con nuestra estrella, le ofrecí no sólo protagonizar, sino también dirigir", escribió.

Ahora, la co-protagonista de la saga spin-off de Rocky, Tessa Thompson (Thor: Ragnarok), lo ha confirmado en una entrevista promocional de su última película, Sylvie's Love, con MTV News. Y a no ser que Jordan tenga algún otro proyecto secreto, la tercera entrega de Creed será su primera película como director.

Lo más curioso es que al dirigir Creed 3, Jordan sigue los pasos de Stallone, que se puso tras las cámaras en todas las películas de Rocky salvo la primera hasta que Ryan Coogler tomó el relevo con la primera entrega de Creed.

Por el momento, se desconocen los detalles sobre la próxima película de Adonis Creed, que en su predecesora se enfrentó al hijo de Iván Drago, el eterno enemigo de Rocky interpretado por Dolph Lundgren. Del mismo modo, aún no se ha anunciado ni fecha de estreno ni de inicio de rodaje para el filme.