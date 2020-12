Barack Obama es fan de Watchmen y The Boys

EUROPA PRESS

Madrid

2020 está llegando a su fin y Barack Obama ha querido compartir algunas recomendaciones sobre lo mejor del año en televisión. El expresidente ha concedido una entrevista a EW en la que ha revelado que es fan de Watchmen y The Boys.

La publicación quiso saber qué series ve el político cuando necesita "tomar un respiro". "Better Call Saul por sus grandes personajes y su examen del lado oscuro del sueño americano. The Good Place, que es una combinación sabia y dulce de comedia y grandes preguntas filosóficas. Y Watchmen y The Boys, sobre cómo cambian las convenciones de superhéroes para dejar al descubierto cuestiones de raza, capitalismo y los efectos distorsionadores del poder corporativo y los medios de comunicación", contestó.

Esta no es la primera vez que Obama menciona Watchmen como uno de sus títulos favoritos. A finales de 2019 compartió en Twitter su lista de ficciones preferidas y no faltó la producción de Damon Lindelof. También confesó ser fan de Fleabag y Creedme.

Por desgracia, la ficción de HBO parece que no tendrá una segunda temporada. "Estoy profundamente agradecido por lo bien recibida que ha sido la temporada hasta ahora y no quiero ser ingrato, pero todavía no tengo ninguna inclinación en absoluto a continuar la historia", dijo anteriormente Lindelof.

Barack Obama sí podrá disfrutar de nuevas entregas de The Boys, que ya ha renovado por una tercera temporada. "Va a ser una locura", adelantó el creador Eric Kripke sobre los nuevos capítulos. Las dos primeras temporadas están disponibles en Amazon Prime Video.