Irving Alberti tiene coronavirus: “Le pido mis excusas a todo el que me he acercado en estos días”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor y humorista Irving Alberti informó la noche de este miércoles que dio positivo al COVID-19 y pidió disculpas a las personas que se le ha acercado en los últimos días.

“Les comunico por este medio y a la vez le pido mis excusas a todo el que me he acercado en estos días. Hoy he sido detectado con COVID”, anunció Alberti en sus redes sociales.

El presentador del programa “Qué chévere es saber” dijo que se no tuvo síntomas y se realizó la prueba porque sintió que estaba muy expuesto.

Recalcó que de haber tenido la duda no se habría acercado a las personas.

Por otro lado, el comunicador expresó que por el momento todo está bajo control y se ha mantenido en contacto con su doctor.