Natalie Portman, sobre la "sexualización" que vivió cuando era una niña actriz: "Sentí miedo"

EUROPA PRESS

Madrid

Natalie Portman se ha sincerado sobre su época de estrella infantil. La ganadora del Oscar por 'Cisne negro' ha confesado que el haberse "sentido sexualizada" siendo apenas una preadolescente influyó en cómo ella vivió su propia sexualidad. "Me la arrebató, llegué a sentir miedo", ha declarado.

La actriz israelí conversó con Dax Shephard en su podcast Armchair Expert. Portman habló sobre cómo repercutió su primer papel en el cine, el de Mathilda en 'El profesional (Léon)', la cinta de culto de Luc Besson, que rodó con apenas 11 años. El éxito del filme, contribuyó a crear en ella "una especie" de imagen de Lolita.

"Por supuesto, era consciente del hecho de que representaban... como un tipo de figura de Lolita", declaró a Shephard. "Haber sido sexualizada cuando era niña, creo que me alejó de mi propia sexualidad, porque me aterraba. Consideré que la mejor forma de estar segura era decir que era conservadora, que hablaba en serio, que deberían respetarme, que era inteligente, que no tenían que mirarme de esa manera", continuó.

Tras el éxito de 'El profesional (Léon)', Portman apareció en películas como 'Heat', 'Todos dicen I Love You' o 'Beautiful Girls'. "A esas edades, tienes tu propia sexualidad, tienes tus propios deseos, deseas experimentar cosas, ser abierta. Pero no me sentía segura, precisamente, cuando hay hombres más mayores interesados en ti y tienes que decir: 'no, no, no, no'", agregó.

"ERA LA MEJOR FORMA DE SENTIRME SEGURA"

La actriz de 'Closer' y 'V de Vendetta' habló sobre cómo levantó "muros" para protegerse siendo una adolescente, como elegir una serie de proyectos y personajes, como el caso de Padmé Amidala en la trilogía 'Star Wars'.

"Tanta gente tuvo la impresión de que era muy seria y conservadora... me di cuenta de que lo cultivaba de forma intencionada porque era la mejor forma de sentirme segura. Me decía que, si me respetaban, no iban a objetivarme", explicó, un mecanismo que a la intérprete le funcionó.

"Cuando era adolescente me decía que no quería tener escenas románticas, ni de besos. Comencé a elegir papeles que fueran menos sensuales, porque estaba preocupada de la manera en que iban a verme y cómo de segura iba a sentirme", manifestó Portman, quien tiene pendiente retomar su papel de Jane Foster en la cuarta película de 'Thor', dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.