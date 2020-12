Artistas se quejan por ser excluidos de fondos que entregó el Gobierno

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La entrega de 100 millones de pesos por parte del Gobierno a más de 70 artistas generó diversas opiniones entre la industria del entretenimiento. Para algunos fue un alivio mientras que otros no lo tomaron muy bien y así lo dejaron saber.

En la lista de beneficiados se encuentran los artistas Mozart la Para, La Insuperable, Toxic Crow, Bonny Cepeda, Eddy Herrera, Héctor Acosta “El Torito”, Los Hermanos Rosario, Wason Brazobán, entre otros.

Muchos consideran que algunos de estos intérpretes están “bien” económicamente y no deberían estar incluidos en esa lista.

El empresario e “influencer” urbano Santiago Matías opinó que ni Mozart ni Toxic Crow debieron aceptar esos cheques: “Creo que no debieron aceptar esos cheques, real, no lo necesitan. Son personas que son financieramente estables y están bien y no dependen 100 % de la música como muchos artistas que sí debieron tomarlos en cuenta. Ellos como líderes debieron darles el break a otros”, dijo en video en su canal de YouTube.

Desahogo de Covi

La cantautora Covi Quintana se quejó de que ella y otros artistas quedaran excluidos en la entrega de estos fondos.

“Que pena que nadie es profeta en su tierra y que como yo, una gran parte de la clase artística dominicana que también venimos guayando la yuca, NO seamos tomados en cuenta por las entidades gubernamentales de nuestro país para tomar decisiones en cuanto al futuro del arte”, escribió la artista en un largo mensaje en su cuenta de Instagram titulado “Me duele el arte de mi país”.

Este mensaje recibió el apoyo de otros intérpretes como Nathalie Hazim y Mark B.

El integrante de música típica Robert Liriano también se pronunció al respecto: “¿Por qué siempre la música típica está denigrada, por qué no nos toman en cuenta?”.

El gobierno dispuso de 100 millones de pesos para unos 70 artistas o agrupaciones populares con el propósito de amenizar fiestas futuras y para conciertos por televisión y vía streaming, sobre todo para protagonizar espectáculos especiales a través de esas vías los días 24 y el 31 de diciembre.

Mariano Lantigua, en el Instagram de su grupo Aljadaqui, señaló que "con ese dinero se le daba ayuda a por lo menos 3 mil artistas y músicos que sí necesitan un empujón Señor Presidente Luis Abinader, felicitamos la intención pero no el resultado. Hay que revisar eso".

+ Don Miguelo

El cantante urbano Don Miguelo y su mánager Giordano Landron negaron “categóricamente” que el artista haya recibido algún pago por adelantado para presentarse en esta temporada navideña.

“Aquí les encanta los rapapolvos sin necesidad. Nunca han llamado para negociar una actividad @giordanolandron”, publicó Don Miguelo en su cuenta de Instagram.

Mientras, el mánager de Don Miguelo, Landron, señaló: “Anda circulando un listado con artistas que han recibido o recibirán la ayuda del gobierno con una cantidad de fiestas pagas por adelantado, Niego categoróricamente que @donmiguelo haya recibido pago alguno o ayuda de ese tipo, agradezco actualizar ese listado que se está enviando a la prensa y excluir el nombre del artista, ya que el artista en cuestión no ha recibido ni recibirá dicho pago”.

+ Tony Peña Guaba aclara

Por su parte, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, explicó que el dinero entregado no es un regalo y enfatizó que los dueños de orquestas deberán pagarle a sus músicos y a todo el personal.

“No es un regalo. Tendrán que pagar a futuro con presentaciones de diversas formas cuando el COVID-19 lo permita. Lo importante es la transparencia y el reconocimiento a los artistas dominicanos”, indicó Peña Guaba.

La lista de beneficiados la encabezan Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Miriam Cruz, Eddy Herrera, Los Hermanos Rosario, Rubby Pérez, Johnny Ventura, Sergio Vargas, Milly Quezada, Frank Reyes, Zacarías Ferreira, Toño Rosario, Wason Brazoban, Anthony Santos, Conjunto Quisqueya, Héctor Acosta, Raulin, Yiyo Sarante, Ilegales y Joe Veras.

Además, los artistas Manny Cruz, Bonny Cepeda, La Insuperable, Mozart La Para, Sexappeal, Chiquito Team Band, Amarfis, Coco Band, La Materialista, Don Miguelo, Peña Suazo, Michel, Fefita La Grande, Giovanny Polanco, Krisspy, El Prodigio, El Chaval, Omega, Elvis Martínez, Alá Jazá

También serán beneficiados con los fondos Kiko Rodríguez, Techy Fatulé, Diomedes Grupo Mío, Ramón Orlando, Sin Fronteras, Crazy Desing, Neko, Freddy Acosta, Chaveli, Diomary La Mala, Jaqueline Estévez, Vickiana, Los Potros, María Díaz, Shelow Shaq, Kinito Méndez, K Libre, Milka, Alex Matos y El Jefrey.