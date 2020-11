Chimbala critica la música vulgar y habla del tema “desacato escolar”

Santo Domingo, RD

El exponente urbano Chimbala, que pocas veces se le ve opinando de otros colegas, no se quedó callado ante la situación que se ha dado con el tema “Desacato escolar” de Yomel “el Meloso” y Tokisha. En ese sentido, el cantante aseguró que no los apoya porque es padre y le daría mucha pena que su hijo o amiguito de este escuche una canción como esta.

“Yo no la apoyo a ella… cada música tiene su público, pero ella (Tokisha) es una chamaquita que la he visto en las redes, conozco a su manejador y yo le voy a dar un consejo a ella, el mejor consejo que le doy a ella es que el talento que ella tiene porque tiene un talento muy bueno, y lo único es que lo usa para otra cosa que al final no le veo salida”, dijo el Chimbala.

En la entrevista en el “Morning show de Power", que se transmite por Power 103.7FM, el intérprete de “Maniquí” aseguró que la joven artista, que junto a Yomel “el Meloso” fueron sometidos ante la justicia por el Ministerio de Educación por el tema “Desacato escolar”:

“Tiene un tiempo batallando en ese flow que ella tiene con música explicita así, y nunca ha conectao. Entonces, si tú estás conectando ahora con un tema explicito ya deja que eso haga lo que haga, pero sácale provecho a lo bueno porque hay muchas maneras de sacarle provecho a la música”.

Chimbala señaló que lo mejor que puede hacer la cantante oriunda de Puerto Plata es “salirse de esa línea e irse por otra línea, y ya. Por lo tanto, yo no la apoyo en ese flow, yo no soy Daddy Yankee, pero mientras ella no se limpie que conmigo no cuente”.

En ese plano, aseguró que el urbano que le venga con esa “payasería” que siga su camino. “Es que yo tengo hijos, me entiendes. Nosotros somos los culpables de la educación de nuestros hijos, pero a veces nuestros hijos salen a compartir con otros niños, y quizás esos niños se saben esa canción y la canta el hijo mío y ahí viene la vaina”.

Explicó en la conversación, que se puede disfrutar en YouTube, que “lo hago por mi hijo, no por ella, no me importa que ella se quille… simplemente yo cuido mis hijos”, cerró.

El exponente urbano Leury José Manuel Tejeda Brito “Chimbala” es uno de los artistas del genero urbano dominicano más estable, con una carrera de más de diez años, y ha sido responsable de pegar temas como: “Maniquí”, “el Boom”, “Ruédala”, “Túmbala”, ‘Cuarentena”, entre otras.

En la actualidad cuenta con más de dos (2) millones de seguidores en instagram e igual cantidad de suscriptores en su canal de YouTube.