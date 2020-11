Sergio Vargas confiesa que ha tocado en “fiestas clandestinas” y va en tenis “por si acaso”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Ante la difícil situación por la que atraviesa la industria del entretenimiento fruto de la pandemia del coronavirus, son muchos los artistas que han recurrido a las llamadas “fiestas clandestinas” que se ofrecen luego del toque de queda.

Uno de los que ha tocado en estos bailes es el merenguero Sergio Vargas, quien confesó que acude con calzados cómodos por si tiene que correr cuando llega la Policía.

Yo lo he hecho. Yo he tocado clandestinamente y voy en tenis por si llega la Policía correr toca salir para que no me pase como a Shelow Shaq, que fue preso”, reveló el “Negrito de Villa”, en una entrevista en el programa “Esta Noche Mariasela”.

Estas declaraciones del artista surgen en un encuentro virtual en el espacio televisivo, que se transmite por Color Visión, donde también participaban Héctor Acosta “El Torito” y Vladimir Dotel, de “Ilegales”.

Los tres artistas hablaron de propuestas para que el Gobierno flexibilice las restricciones y así los músicos y todo los que conforman la industria del entretenimiento puedan trabajar y llevar el pan de cada día a sus familias.

Vargas expuso que una forma de poder contrarrestar la crisis por la que atraviesan es que el Gobierno utilice en los músicos y los demás profesionales de esa industria los recursos que cada año son destinados para las fiestas populares. Aunque dejó claro que no están pidiendo “limosna”.

“No estamos pidiendo limosna. Nosotros somos un sector igual que el sector eléctrico, medico, de los industriales. Nosotros Somos la industria del entretenimiento y es una responsabilidad del gobierno ver de dónde agarra. Hay 300 millones de pesos en el Palacio que lo estoy diciendo responsablemente que cada diciembre se usaban para invertirlo en unas actividades que se llevaban por los pueblos”, explicó el merenguero al tiempo que manifestaba que se pueden hacer contratos en los que los artistas se comprometan a pagar ese dinero tocando más adelante cuando la situación se normalice.