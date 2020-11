Aisha Syed en concierto "Tocando por el mundo"

Santo Domingo, RD

La violinista dominicana Aisha Syed estará recorriendo el mundo acompañada de sus violines A. Stradivarius y A. Pelizon en un especial de televisión de conciertos en vivo realizados por la artista en algunas de las salas de conciertos más importantes dentro del mundo de la música clásica.

Aisha estará acompañada por prestigiosas orquestas sinfónicas y dirigida por renombrados maestros en Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos.

Dentro de los conciertos para violín y orquesta escogidos por la artista a ser transmitidos a través del especial titulado "Tocando por el Mundo" se encuentran los de Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Peter Ilyich Tchaikovsky, Niccolò Paganini y Por Amor de Rafael Solano.

Las salas donde los conciertos tomaron lugar se encuentran el Palau de les Arts en España, el Royal Opera House en la India, el Carnegie Hall en Estados Unidos, el Teatro Mayor en Colombia, el Palacio de los Grandes Duques en Lituania y el Auditorio Nacional en Uruguay entre otros.

El especial de televisión, con motivo del Mes de la Familia y la No Violencia a la Mujer será transmitido por Color Visión el día domingo 22 de noviembre a las 6:00 de la tarde e incluirá introducciones educacionales especiales previo a cada uno de los conciertos por la propia artista dominicana Aisha Syed.

El pasado 12 de octubre la violinista dominicana realizó el primer concierto semi presencial en el Teatro Nacional dominicano acompañada de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional al cual asistió la Primera Dama Raquel Arbaje. Dicho concierto, así como el primer recital semi presencial en República Dominicana también realizado por Syed el pasado 11 de septiembre fueron organizados por el Ministerio de Cultura.

En los últimos meses la violinista ha realizado un sin número de presentaciones virtuales para el Royal Opera House en la India, Casa de la Música en Ecuador, Inner Circle Ent. en Sudáfrica, Teatro Nacional en República Dominicana además de conciertos para las marcas Lexus Dominicana y BMI Seguros también llevó a cabo la III Clínica Musical de su fundación Music for Life durante tres días consecutivos, realizó un masterclass para la organización El Sistema en Venezuela, realizó su charla Music: the Universal Language (Música: el Lenguaje Universal) para la Greater Miami Youth Symphony Orchestra en Estados Unidos, un concierto en vivo para el Listín Diario, la serie de tres conciertos De Vuelta a la Esperanza para el Diario Libre y en noviembre tendrá dos conciertos virtuales con la Min-On Organization en Japón y con la Sociedad Filarmónica de Perú.

En adición recientemente su disco Martinaitis fue inducido en la prestigiosa aplicación de música clásica Primephonic. Aisha le dedica todos sus éxitos al Autor de los mismos, el Señor Jesús.