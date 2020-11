La reunión de Friends tiene nueva fecha para 2021

EUROPA PRESS

La pandemia de coronavirus ha obligado a retrasar la reunión de Friends. Tras meses de aplazamiento indefinido, Matthew Perry ha desvelado que el especial sin guion de HBO Max se grabará en marzo de 2021.

"La reunión de Friends se reprograma para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!", tuiteó el actor. Tal como matiza The Hollywood Reporter, por el momento se desconoce la fecha exacta de grabación. Si todo va según lo previsto, es probable que HBO Max emita la producción en primavera.

La pandemia de coronavirus retrasó la primera grabación, prevista para el pasado mes de marzo, hasta mayo. Después se aplazó nuevamente hasta agosto, pero la crisis del COVID-19 dejó otra vez en el aire el proyecto. Las seis estrellas de la serie y los directivos de HBO Max quieren una reunión presencial en la antigua casa de la ficción, Stage 24, por lo que una reunión virtual no entra en sus planes.

"No hemos estado todos en la misma habitación, frente a la gente, quiero decir, lo hicimos en privado una vez hace muchos años, pero eso es todo", dijo Lisa Kudrow a The Hollywood Reporter en mayo. "El objetivo de todo esto es estar en la misma habitación. Eso no ha cambiado. Y HBO Max está siendo increíblemente paciente y comprensiva", agregó.

"Si todo el mundo está sano y testado, entonces no tenemos que estar separados. Todos los que se chequeen, por así decirlo, pueden sentarse uno al lado del otro en el sofá. Pero la reunión del elenco y la celebración de la serie definitivamente sucederán", confirmó.